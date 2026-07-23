Thanh Hóa ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao 4 chỉ số

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 23/7/2026 về cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Chỉ số thành phần PCI 2025. Nguồn: VCCI

Phấn đấu nâng cao điểm số PCI, cải thiện vị trí xếp hạng

Đối với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì và cải thiện vị trí xếp hạng 4 tiêu chí thành phần có thứ hạng tốt và khá: Gia nhập thị trường; Chi phí không chính thức; Thiết chế pháp lý; Chi phí tuân thủ hành chính.

Tập trung nâng cao vị trí xếp hạng 5 tiêu chí thành phần có thứ hạng trung bình và thấp: Tính minh bạch; Cạnh tranh bình đẳng; Chính quyền kiến tạo; Hỗ trợ doanh nghiệp; Tiếp cận đất đai.

Phấn đấu hằng năm nâng cao điểm số PCI, cải thiện vị trí xếp hạng; duy trì trong nhóm khá của cả nước.

Hằng năm nâng cao điểm số và cải thiện thứ hạng BPI

Đối với Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI), tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng 5 tiêu chí thành phần có thứ hạng khá: Doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng trong 2 năm tới; Doanh nghiệp tư nhân tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI; Doanh nghiệp có lãi trong năm gần nhất; Doanh nghiệp liên kết chuỗi cung ứng với doanh nghiệp tư nhân trong nước; Tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động.

Tập trung nâng cao vị trí xếp hạng của 18 tiêu chí thành phần có thứ hạng trung bình và thấp; phấn đấu hằng năm nâng cao điểm số và cải thiện thứ hạng BPI, từng bước đưa Thanh Hóa vào nhóm khá của cả nước.

Đưa Chỉ số PAR INDEX và SIPAS vào top 10 cả nước

Đối với Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), tiếp tục duy trì và cải thiện vị trí xếp hạng 3 tiêu chí thành phần có thứ hạng tốt và khá: Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tài chính công; Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước.

Tập trung nâng cao vị trí xếp hạng của 5 tiêu chí thành phần có thứ hạng trung bình và thấp: Tác động của cải cách hành chính đến người dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách thể chế.

Phấn đấu đưa Chỉ số PAR INDEX của tỉnh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Đối với Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), tập trung nâng cao vị trí xếp hạng của 9/9 tiêu chí thành phần có thứ hạng thấp: Trách nhiệm giải trình của cơ quan; Cơ hội tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, thực hiện chính sách; Chất lượng tổ chức thực hiện chính sách; Kết quả dịch vụ; Kết quả, tác động của chính sách; Thủ tục hành chính; Công chức; Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị; Tiếp cận dịch vụ.

Phấn đấu đưa Chỉ số SIPAS của tỉnh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 • 100% thủ tục hành chính được các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu côngbố kịp thời, đúng quy định. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. • Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt từ 98% trở lên trong từng lĩnh vực; riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt từ 95% trở lên. • Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 97%; trong đó mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 92%. • Tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đến năm 2030 đạt tối thiểu 80%. • 100% văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp được tổ chức truyền thông, phổ biến theo quy định. • Tối thiểu 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. • 100% phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, xử lý và trả lời đúng thời hạn.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)