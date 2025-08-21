Thành công từ sự phối hợp chuyên gia Việt - Nhật

Mới đây, dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Nhật Bản, các bác sĩ Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công một ca can thiệp tim mạch vô cùng phức tạp cho bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh lý nền kèm theo. Ca bệnh thành công không chỉ mang lại sự sống cho người bệnh mà còn là minh chứng cho năng lực chuyên môn vững vàng và năng lực hợp tác quốc tế của bệnh viện.

TS. BS Lê Thế Anh, Trưởng Khoa Tim mạch thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện.

Bệnh nhân là ông L.H.T., 77 tuổi, trú tại phường Hạc Thành, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2 và từng bị nhồi máu cơ tim, đã được đặt stent động mạch vành 1 tháng trước, tắc hoàn toàn mạn tính động mạch mũ, hẹp nặng động mạch liên thất trước. Tuy nhiên sau can thiệp, bệnh nhân vẫn còn những cơn đau tức ngực trái, kèm theo khó thở, siêu âm tim chức năng tim giảm (EF 46%), chính vì vậy bệnh nhân được chỉ định can thiệp các nhánh động mạch vành còn lại.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước (nhánh mạch máu quan trọng nhất của tim) bị hẹp khít tới 90%. Động mạch vành mũ đã bị tắc hoàn toàn mạn tính (CTO). Điều này đồng nghĩa với việc hai trong ba nhánh chính nuôi tim đều bị tổn thương nghiêm trọng, đẩy trái tim vào tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng có nguy cơ cao dẫn đến suy tim nặng, thậm chí tử vong bất cứ lúc nào.

Trước một ca bệnh đầy thách thức, giải pháp phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (mổ tim hở) được cân nhắc nhưng không khả thi do bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền và nguy cơ biến chứng cao. Do đó, các bác sĩ đã ưu tiên phương pháp can thiệp nội mạch qua da. Để giải quyết tổn thương CTO của động mạch mũ vốn là thách thức lớn nhất do mạch máu đã tắc và vôi hóa từ lâu, ê-kíp đã quyết định thực hiện ca can thiệp với sự hỗ trợ kỹ thuật từ TS. Shozo Ishihana - chuyên gia tim mạch can thiệp đến từ Bệnh viện Đa khoa Mimihara, Osaka, Nhật Bản.

Dưới sự dẫn đường của hệ thống chụp mạch xóa nền kỹ thuật số (DSA), đội ngũ bác sĩ đã phối hợp chặt chẽ, sử dụng các dụng cụ chuyên biệt gồm dây dẫn siêu nhỏ và siêu cứng (guidewire) với sự hỗ trợ của các vi ống thông (microcatheter) để tiếp cận và đưa dây dẫn qua vị trí tắc mạn tính của động mạch vành mũ. Sau đó, các bác sĩ đã đặt 1 stent tái thông động mạch mũ một cách an toàn.

Toàn bộ ca can thiệp diễn ra trong 45 phút căng thẳng, đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu, sự phối hợp nhịp nhàng và tập trung cao độ. Kết quả, nhánh động mạch mũ tắc hoàn toàn mạn tính đã được tái thông hoàn toàn, phục hồi dòng máu nuôi dưỡng cơ tim, chấm dứt các triệu chứng thiếu máu cơ tim và mở ra cơ hội sống cho người bệnh. Sau can thiệp, bệnh nhân hết đau ngực, không khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện chỉ sau 4 ngày điều trị.

Chia sẻ về ca bệnh, TS.BS Lê Thế Anh, Trưởng Khoa Tim mạch, cho biết: Việc làm chủ kỹ thuật can thiệp CTO - một kỹ thuật khó bậc nhất trong lĩnh vực tim mạch can thiệp mạch vành - sự thành công của ca can thiệp này không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn cao của đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện mà còn cho thấy hiệu quả thiết thực từ các chương trình hợp tác quốc tế. Chúng tôi tin rằng, sự kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia hàng đầu thế giới sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mang đến nhiều cơ hội sống hơn cho người bệnh tim mạch nặng tại tỉnh nhà.

Thành công của ca can thiệp này là sự hội tụ của nhiều yếu tố: chẩn đoán chính xác, chiến lược điều trị phù hợp, trình độ kỹ thuật chuyên sâu, thiết bị hiện đại và tinh thần hợp tác không biên giới. Đây không chỉ là dấu ấn chuyên môn, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự hội nhập mạnh mẽ và phát triển bền vững của chuyên ngành tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và phát triển ngành tim mạch chuyên sâu tại tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Hà Phương