Thành công từ đại hội hội LHPN cấp phường, xã

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp phường, xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trên địa bàn tỉnh đã thành công, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động hội. Các đại biểu tham dự đại hội đều bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trò chuyện với đại biểu phụ nữ tiêu biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ phường Hàm Rồng.

Điểm mới đáng chú ý của đại hội đại biểu phụ nữ cấp phường, xã là 100% đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức. Đại biểu nhận tài liệu, dự thảo văn kiện qua mã QR, vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm chi phí, thời gian. Nhiều đơn vị xây dựng báo cáo hình ảnh, phóng sự minh họa sinh động trong phần trình bày dự thảo báo cáo chính trị, phản ánh rõ nét những kết quả nổi bật, mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo trong phong trào phụ nữ và công tác hội. Nhiều tham luận chất lượng, sử dụng slide trình chiếu hình ảnh minh họa thể hiện kết quả đạt được về mô hình, cách làm hay, tạo ấn tượng sâu sắc. Đó là mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp, hàng rào xanh”, “Biến rác thành tiền”, “Ngõ phụ nữ tự quản”, “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, “Tuyến đường hoa”, “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo”... Qua đó, tạo hình ảnh sinh động về người thật, việc thật thu hút sự quan tâm của đại biểu. Các đại biểu được chia sẻ, học hỏi những cách làm sáng tạo ở các chi hội, tổ hội và cán bộ hội viên tiêu biểu.

Tại đại hội, các ý kiến tham luận được lựa chọn đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào và mô hình tiêu biểu ở cơ sở. Nội dung tham luận cụ thể, có chiều sâu, thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đổi mới. Bà Nguyễn Thị Trâm, Chi hội trưởng Phụ nữ số 7, phường Hạc Thành đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, phát triển hội viên, góp phần xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Bởi theo bà, nhiệm kỳ mới, nội dung xây dựng cơ sở hội vững mạnh được thực hiện trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi yêu cầu cao về hoạt động của chi, tổ hội nên phải chú trọng chất lượng sinh hoạt và phát triển hội viên.

Tham luận tại Đại hội đại biểu phụ nữ xã Ba Đình, bà Đỗ Thị Lanh, Chi hội trưởng chi hội Nghi Vinh mong muốn hội quan tâm nhiều hơn nữa đến phát triển nghề truyền thống và nhân cấy nghề mới, tạo việc làm cho hội viên, phụ nữ; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao để gắn kết hội viên với chi hội. Đặc biệt, quan tâm chuyển giao khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất và hướng dẫn chị em ứng dụng công nghệ số.

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới và những tham luận của đại biểu, Ban Chấp hành hội LHPN các cấp phường, xã đã xác định các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030 là “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng”. Cùng với đó, đại hội thống nhất thực hiện phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực tự cường, khát vọng vươn lên” để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đại hội.

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp phường, xã đã đề ra những định hướng chiến lược, truyền cảm hứng để phụ nữ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng phường, xã trở thành đô thị văn minh, xã NTM nâng cao...

Về công tác nhân sự được các cấp hội thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ và công khai, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ hướng dẫn của Trung ương. Đại hội đã bầu được 4.804 ủy viên ban chấp hành, 999 ủy viên ban thường vụ, 161 chủ tịch, 224 phó chủ tịch, 531 ủy viên ủy ban kiểm tra, 163 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra hội LHPN cấp phường, xã và đơn vị trực thuộc. Đội ngũ ban chấp hành khóa mới được đánh giá đủ 3 độ tuổi theo quy định, vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa thể hiện xu hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ hội. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự đều có sự thống nhất, đồng thuận của cấp ủy xã, phường, thể hiện sự quan tâm và lãnh đạo sát sao của Đảng đối với tổ chức hội.

Thành công của đại hội đại biểu phụ nữ cấp phường, xã không chỉ là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, chuẩn bị chu đáo mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của phụ nữ vào nhiệm kỳ mới, giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lê Hà