“Thanh âm kỷ nguyên mới” vang trên Đất mỏ anh hùng

Hội tụ âm thanh , ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, đêm nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” đã tạo nên đêm khai mạc ấn tượng cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Từ miền di sản Quảng Ninh, đại tiệc âm thanh, ánh sáng hoành tráng đã khắc họa sinh động tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên , mang đến không gian nghệ thuật mãn nhãn, mở màn ấn tượng cho ngày hội lớn của những người làm phát thanh cả nước.

Trân trọng gửi tới độc giả một số hình ảnh đẹp của chương trình “Thanh âm kỷ nguyên mới”:

Chương trình mở màn với nhạc hiệu quen thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam, tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Màn trống hội sôi động khai mở không khí ngày hội của những người làm phát thanh toàn quốc.

Sân khấu được thiết kế quy mô, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, đồng bộ.

Hệ thống màn hình LED cỡ lớn cùng hiệu ứng hình ảnh động góp phần tôn vinh phần trình diễn của các nghệ sĩ.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, hòa mình trong không gian nghệ thuật sôi động.

Khán giả với lightstick rực sáng, cổ vũ nhiệt tình, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Chương trình gồm nhiều tiết mục ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người Việt Nam...

... và những khúc hát ca ngợi Đất mỏ Quảng Ninh anh hùng.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSND Thanh Hoa; các NSƯT: Đăng Dương, Hoàng Thanh, Hoàng Tùng; cùng các ca sĩ trẻ như Trúc Nhân, Hòa Minzy... mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối truyền thống và hiện đại.

... Qua đó nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả khán giả.

Những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ...

...kết hợp cùng vũ đạo sôi động...

...và hiệu ứng LED ấn tượng, tạo nên tổng thể mãn nhãn.

Ca sĩ Hoà Minzy...

...và ca sỹ Trúc Nhân

. ...nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tình cảm của khán giả Quảng Ninh.

Đại tiệc âm thanh, ánh sáng hoành tráng của chương trình "Thanh âm kỷ nguyên mới" đã thực sự tạo nên một đêm mở màn ấn tượng cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, ngày hội lớn của những người làm phát thanh cả nước.

Minh Hà - Đỗ Phương - Minh Đức - baoquangninh.vn

Nguồn: https://baoquangninh.vn/thanh-am-ky-nguyen-moi-vang-tren-dat-mo-anh-hung-3403416.html