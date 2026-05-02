Sức hấp dẫn của các chương trình chính luận nghệ thuật trên kênh sóng TTV

Mỗi khi có dịp, bà Vũ Thị Ngãi ở phường Hạc Thành lại cùng bạn bè xem lại các chương trình chính luận nghệ thuật do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa (TTV) thực hiện. Có người từng trực tiếp đến trường quay theo dõi chương trình, có người xem qua màn hình ti vi; nhưng với những người bước sang tuổi gần 70, đã đi qua chiến tranh và chứng kiến bao biến động của đất nước, mỗi chương trình nghệ thuật tái hiện những giai đoạn lịch sử dân tộc đều như một chuyến trở về với ký ức.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Vang vọng mùa thu” do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Ảnh: nguyễn Hợi

“Tôi từng tham gia thanh niên xung phong giai đoạn 1972-1975, nên mỗi lần xem chương trình đều rất xúc động, như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ của chính mình”, bà Ngãi chia sẻ. Không chỉ riêng bà Ngãi, nhiều khán giả thuộc những thế hệ khác nhau cũng bị cuốn hút bởi các chương trình chính luận nghệ thuật trên kênh sóng TTV. Điều tạo nên sức hấp dẫn không đơn thuần nằm ở âm nhạc hay sân khấu được đầu tư công phu, mà ở cách lịch sử được kể lại bằng nhiều cung bậc cảm xúc.

Theo ê-kíp thực hiện chương trình, các chương trình chính luận nghệ thuật trên kênh sóng TTV không chỉ dừng ở việc tái hiện lịch sử bằng những ca khúc quen thuộc, mà hướng đến việc tạo sự kết nối cảm xúc với khán giả, đặc biệt là người trẻ. Vì thế, mỗi chương trình đều được xây dựng theo một mạch kể chuyện rõ ràng, kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh tư liệu, phóng sự và ngôn ngữ sân khấu, để lịch sử không chỉ được “nhắc” mà thực sự được “sống” trong cảm xúc người xem.

“Bản hùng ca mùa xuân” - chương trình kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - được xây dựng với màu sắc chủ đạo là âm hưởng hào hùng, trang nghiêm và đầy niềm tin. Những ca khúc trong chương trình tập trung khắc họa vai trò soi đường, dẫn lối của Đảng; biểu dương những đảng viên, chi bộ, đảng bộ anh hùng, kiên trung trong đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hôm nay.

Trong khi đó, “Vang vọng mùa thu” lại mở ra không gian cảm xúc khác - nơi niềm hạnh phúc vỡ òa của ngày đất nước giành được độc lập tái hiện bằng âm nhạc, hình ảnh và ký ức. Những giai điệu quen thuộc như “Lên đàng” (Lưu Hữu Phước), “Tiến về Hà Nội” (Văn Cao), “Cô gái mở đường” (Xuân Giao)... không chỉ là tiết mục biểu diễn mà trở thành những lát cắt sống động của lịch sử, gợi lên niềm tự hào và xúc động sâu sắc trong lòng người xem.

Sức hút của các chương trình còn đến từ bố cục dàn dựng chặt chẽ và kết cấu hợp lý. Đan cài giữa những ca khúc hào sảng, khí thế là các tiết mục sâu lắng, giàu suy tư. Hệ thống clip, phóng sự tư liệu được lựa chọn kỹ lưỡng trở thành những “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt chương trình. Đáng chú ý, không chỉ khán giả lớn tuổi từng đi qua chiến tranh, nhiều người trẻ cũng hào hứng theo dõi các chương trình này. Trường quay tổng hợp của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa với sức chứa hơn 600 khán giả mỗi lần ghi hình luôn thu hút đông đảo người xem.

Khán giả theo dõi chương trình tại Trường quay tổng hợp của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Theo dõi chương trình qua sóng truyền hình, em Tường Vy, học sinh Trường THPT Hàm Rồng, phường Hạc Thành chia sẻ: “Xem xong, em thấy lịch sử không còn khô khan như trong sách giáo khoa mà trở nên sống động và chân thực hơn. Tụi em có thể hát theo từng giai điệu, lặng đi trước những câu chuyện về sự hy sinh và cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Nhiều bạn còn quay các trend hát những ca khúc cách mạng, chia sẻ trên mạng xã hội như một cách lan tỏa tình yêu với lịch sử theo cách rất gần gũi của tuổi trẻ”.

Bên cạnh “Bản hùng ca mùa xuân” hay “Vang vọng mùa thu”, TTV còn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc như “Tri ân đồng đội” nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; các chương trình ghi hình chào mừng “Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”... cùng nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác.

Rõ ràng, khi lịch sử được “kể” bằng âm nhạc, khán giả không chỉ “nghe” mà còn được “chạm” vào lịch sử bằng cảm xúc của chính mình. Đó cũng là lý do thời gian gần đây, những chương trình chính luận nghệ thuật luôn thu hút đông đảo người xem và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Từ những giai điệu hào hùng, những câu chuyện về sự hy sinh và cống hiến, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự gắn kết cộng đồng tiếp tục được khơi dậy một cách tự nhiên, sâu sắc.

Trần Linh