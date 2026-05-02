Lễ hội Đình Thi năm 2026 - Lan toả giá trị di sản văn hóa

Trong hai ngày 1 và 2/5 (tức ngày 15-16/3 âm lịch), xã Như Xuân tổ chức lễ hội Đình Thi lần thứ VII năm 2026. Với nhiều nghi lễ truyền thống được tổ chức trang nghiêm cùng chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đặc sắc, lễ hội đã thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham gia, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị di sản văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc truyền thống trong cộng đồng.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc lễ hội Đình Thi năm 2026.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo xã Như Xuân, đông đảo Nhân dân và du khách gần xa.

Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, là mùa hội đầu tiên được xã Như Xuân tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông qua lễ hội, Đảng bộ, chính quyền xã mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong kỷ nguyên mới, hướng tới đưa xã Như Xuân phát triển bền vững.

Nghi thức rước kiệu truyền thống tại lễ hội Đình Thi.

Mở đầu buổi lễ là các nghi thức truyền thống như dâng hương, rước kiệu, tế lễ... được tổ chức trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Nghi thức rước kiệu, dâng hương tưởng nhớ công lao của tướng quân Lê Phúc Thành, người có công khai khẩn đất đai, dựng làng lập xóm và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống yên bình, ấm no.

Bà con thôn Thấng Sơn biểu diễn hòa tấu trống chiêng dân tộc Thổ.

Ngay sau phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương đã góp phần quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Như Xuân đến với du khách.

Điểm nhấn của lễ hội Đình Thi năm nay còn có sự tham gia của 8 gian hàng trưng bày và giới thiệu ẩm thực địa phương, mang đến không gian trải nghiệm phong phú, hấp dẫn cho du khách. Mỗi gian hàng là một sắc màu riêng, giới thiệu những món ăn truyền thống, qua đó tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực, đồng thời thúc đẩy giao lưu, kết nối và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Những nông sản đặc trưng của địa phương được mang đến lễ hội.

Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội Đình Thi ngày càng khẳng định giá trị và sức sống bền vững. Tổ chức ở quy mô cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, song lễ hội vẫn giữ được sự trang trọng, văn minh, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống.

Hà Hồng