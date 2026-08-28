Tháng 9 sôi động với giải bóng đá 7 người các sở, ban, ngành

Sáng 28/8, Ban Tổ chức Giải bóng đá 7 người các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa năm 2026 đã họp triển khai nhiệm vụ và phân công công việc cho các thành viên.

Quang cảnh cuộc họp.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa phối hợp tổ chức.

Các đại biểu dự họp.

Tiếp nối thành công của mùa giải trước, giải năm nay được kỳ vọng tiếp tục động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng đá trong toàn tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Các nội dung về chuyên môn, kịch bản tổ chức, phương án truyền thông, lễ khai mạc, bế mạc đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, lực lượng phục vụ, công tác lễ tân, hậu cần được tích cực triển khai.

Đại diện Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tập trung rà soát tiến độ triển khai từng nhiệm vụ. Các đơn vị thống nhất phương án phối hợp trong các nội dung chuyên môn, livestream trực tiếp, tuyên truyền, tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc, lễ tân, hậu cần, bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, giao thông và các điều kiện phục vụ giải.

Giải bóng đá 7 người các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa năm 2026 dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 15/9 tại sân bóng đá Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành.

Anh Tuân