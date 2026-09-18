Gần 100 vận động viên tham gia Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Thanh Hóa mở rộng

Sáng 18/9, tại cụm sân Pickleball Việt Hùng, phường Hạc Thành, Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Thanh Hóa mở rộng lần thứ 3, năm 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Các đại biểu, khách mời và vận động viên tham dự giải.

Giải thu hút gần 100 vận động viên (VĐV) là các doanh nhân trẻ, khách mời ở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các VĐV tranh tài ở hai nội dung thi đấu: đôi nam và đôi nam nữ.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức giải Lê Kỳ Tiến phát biểu khai mạc.

Tiếp nối thành công ở hai mùa giải trước, ở mùa thứ ba, giải được kỳ vọng lan tỏa hình ảnh các doanh nhân trẻ nhiệt huyết, vừa cống hiến cho kinh tế vừa năng động trong cuộc sống.

Giải đấu không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần cho cán bộ, người lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh, mà còn là cầu nối tăng cường gắn kết, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế trong cộng đồng doanh nghiệp.

Các tay vợt tranh tài sôi nổi trên sân.

Ngay trong những trận đấu đầu tiên, không khí giải đã trở nên sôi động với nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Giải sẽ bế mạc vào buổi chiều cùng ngày. Ban Tổ chức sẽ trao cúp, huy chương và phần thưởng cho các VĐV xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Anh Tuân