Tháng 8/2026 sẽ sôi động Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia tại Thanh Hóa

Vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại Quảng trường Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá từ ngày 22 đến 23/8 với sự góp mặt của khoảng 40 tay đua xuất sắc nhất cả nước.

Sáng 28/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức họp chuyên môn triển khai nhiệm vụ, công tác chuẩn bị cho Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VGC 2026) tại tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh cuộc họp.

PVOIL VGC 2026 do Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt Nam tổ chức, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Công ty Cổ phần OTV Truyền thông thực hiện. Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là nhà tài trợ chính của giải.

Quảng trường Hàm Rồng, phường Hàm Rồng sẽ là nơi diễn ra những cuộc tranh tài mãn nhãn. (Ảnh giải đấu diễn ra năm 2025).

Ông Ngô Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam thông tin về giải.

Các tay đua tham dự là những người có thứ hạng cao nhất ở các chặng vô địch miền Bắc (27-28/6 tại Quảng Ninh) và chặng vô địch miền Nam (19/4 tại TP Hồ Chí Minh).

Các vận động viên sẽ thi đấu ở 2 phân hạng được phân biệt theo hệ dẫn động, đó là cầu trước (FWD), cầu sau/hai cầu (RWD/AWD) không phân biệt động cơ hay công suất.

Mỗi hệ dẫn động sẽ có sa hình riêng phù hợp với đặc thù của phân hạng và giúp vận động viên thể hiện tốt nhất đặc điểm của xe cũng như trình diễn kỹ năng lái xe.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Không chỉ là sân chơi thể thao tốc độ, thông qua giải nhằm xây dựng phong trào ô tô thể thao lành mạnh trong nước, tiến tới hội nhập với cộng đồng khu vực và quốc tế, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao; trao đổi và giúp nâng cao hiểu biết cũng như kỹ thuật lái xe an toàn cho cộng đồng người sử dụng xe ô tô. Đồng thời qua hoạt động thể thao và văn hóa giúp phát triển du lịch, truyền thông và quảng bá để thu hút du khách và cộng đồng người sử dụng xe ô tô đến với tỉnh Thanh Hóa”.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức địa phương PVOIL VGC 2026 tại Thanh Hóa đã thông báo phân công nhiệm vụ thành viên; quyết định thành lập các tiểu ban chuyên môn và phân công phục vụ giải đấu...

Gymkhana là môn đua tốc độ tính giờ, trong đó các tay đua phải ghi nhớ và điều khiển xe vượt qua nhiều sa hình phức tạp như vòng tròn, số 8, đường zíc zắc... Chỉ cần chạm vào chóp giao thông hay đi sai hướng, họ sẽ nhận điểm phạt. Vì vậy, ngoài chiếc xe mạnh mẽ và linh hoạt, kỹ năng kiểm soát, phản xạ nhanh và khả năng ghi nhớ sa hình là yếu tố then chốt. Đây chính là lý do khiến Gymkhana trở thành môn thể thao vừa thử thách vừa hấp dẫn, khi vận động viên phải kết hợp tốc độ, sự chính xác và chiến thuật ngay trong từng khúc cua. PVOIL VGC 2026 không chỉ là giải đấu thể thao, mà còn là sự kiện văn hóa cộng đồng. Ban Tổ chức bố trí khu trưng bày của nhiều thương hiệu xe, cho phép khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Bên cạnh đó, người tham dự còn được tham gia các trò chơi tại khu vực PVOIL, hay tự mình cầm lái những mẫu xe mới.

Anh Tuân