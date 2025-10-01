Thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình có nạn nhân đuối nước do mưa lớn

Chiều ngày 1/10, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nông Cống đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình hai bà cháu không may bị đuối nước do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt sau cơn bão số 10.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ tối ngày 29/9/2025, trên địa bàn xã Nông Cống đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai bà cháu tử vong. Nạn nhân là bà Lê Thị Đàm, sinh năm 1932 và cháu nội là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2000, ở thôn Làng Trù. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khu vực sinh sống nước dâng cao đột ngột sau mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 10. Trong lúc di chuyển bằng thuyền trong vùng ngập, hai bà cháu không may trượt ngã và bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chính quyền địa phương đã khẩn trương phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm, trục vớt thi thể nạn nhân. Đồng thời, triển khai các biện pháp cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng ngập lụt.

Tại gia đình nạn nhân, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát, đồng thời trao số tiền hỗ trợ ban đầu từ quỹ cứu trợ của xã nhằm giúp gia đình lo hậu sự và ổn định tinh thần vượt qua khó khăn.

Hiện nay, xã Nông Cống tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng huy động tối đa lực lượng hỗ trợ Nhân dân vùng ngập lụt sớm ổn định cuộc sống.

Hoàng Yến