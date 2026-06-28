Thái Lan đề xuất “Đạo luật Chip ASEAN”, sẵn sàng là trung tâm đào tạo nhân lực bán dẫn

Chính phủ Thái Lan đã đề xuất xây dựng Đạo luật Chip ASEAN (ASEAN CHIPS ACT - ACA) nhằm tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp bán dẫn, củng cố chuỗi cung ứng khu vực và nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN trên thị trường chip toàn cầu.

Thái Lan đề xuất “Đạo luật Chip ASEAN”. Ảnh: Bangkokpost

Thông tin được công bố ngày 27/6 cho biết đề xuất đã được Thái Lan đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lần thứ 22 (AMMSTI-22), tổ chức tại Viêng Chăn, Lào. Đại diện Thái Lan cho rằng việc xây dựng một khuôn khổ hợp tác chung sẽ giúp các quốc gia thành viên kết nối hệ sinh thái bán dẫn, thu hút đầu tư công nghệ cao và tăng khả năng chống chịu trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo dự thảo khung định hướng do Thái Lan xây dựng, ASEAN CHIPS ACT hướng tới thiết lập một hệ sinh thái bán dẫn thống nhất trong khu vực, bao gồm phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, chia sẻ cơ sở hạ tầng nghiên cứu, tăng cường khả năng tự chủ chuỗi cung ứng và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật chung.

Thái Lan sẵn sàng trở thành trung tâm đào tạo nhân lực bán dẫn của ASEAN Ảnh: Vergent Products

Đề xuất cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy đào tạo và trao đổi nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn giữa các nước ASEAN; hỗ trợ tiếp cận các phòng thí nghiệm, công cụ thiết kế vi mạch; xây dựng mạng lưới nghiên cứu và các trung tâm xuất sắc của khu vực. Bên cạnh đó, sáng kiến khuyến khích áp dụng các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả và quản lý tài nguyên theo hướng bền vững.

Thái Lan đồng thời bày tỏ sẵn sàng trở thành trung tâm đào tạo nhân lực bán dẫn của ASEAN, nhằm hỗ trợ phát triển đội ngũ kỹ sư và chuyên gia phục vụ các ngành công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), điện tử thông minh, xe điện và trung tâm dữ liệu.

Giới chức Thái Lan nhận định bán dẫn đang giữ vai trò cốt lõi trong nhiều lĩnh vực công nghệ hiện đại. Việc thúc đẩy Đạo luật Chip ASEAN được kỳ vọng sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn của khu vực đối với các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để ASEAN tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành bán dẫn toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu về chip tiếp tục gia tăng.

Lê Hà.

Nguồn: Bangkokpost, Thairath