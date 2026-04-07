Thái Lan: Chính phủ liên minh mới tuyên thệ nhậm chức

Chính phủ liên minh mới của Thái Lan do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đứng đầu đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, sau khi nhận được sự phê chuẩn của Nhà vua Maha Vajiralongkorn vào tuần trước. Sự kiện đánh dấu bước hoàn tất quan trọng trong tiến trình chuyển giao quyền lực tại quốc gia Đông Nam Á này.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng toàn thể nội các tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu tại Cung điện Dusit, ngày 6/4/2026. Ảnh: Tân hoa xã.

Buổi lễ tuyên thệ được tổ chức trang trọng tại Cung điện Dusit ở thủ đô Bangkok ngày 6/4, với sự tham dự của toàn bộ nội các gồm 35 thành viên. Trước sự chứng kiến của Nhà vua, các thành viên chính phủ đã đọc lời tuyên thệ trung thành theo nghi thức truyền thống của hoàng gia Thái Lan.

Thủ tướng Anutin cùng 7 Phó Thủ tướng, các bộ trưởng và thứ trưởng đã lần lượt thực hiện nghi lễ, khẳng định cam kết phục vụ đất nước và tuân thủ Hiến pháp. Đây là bước thủ tục mang tính biểu tượng nhưng có ý nghĩa pháp lý quan trọng, thể hiện vai trò của Hoàng gia trong hệ thống chính trị Thái Lan.

Ngay sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Anutin đã chủ trì cuộc họp nội các đặc biệt đầu tiên tại trụ sở chính phủ nhằm thảo luận các ưu tiên chính sách trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ. Theo kế hoạch, ông sẽ sớm trình bày bản tuyên bố chính sách trước Quốc hội - bước cuối cùng để chính phủ mới chính thức bắt tay vào điều hành đất nước.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng các thành viên nội các mới chụp ảnh tập thể tại trụ sở Chính phủ ở thủ đô Bangkok, ngày 6/4/2026.

Ông Anutin, 59 tuổi, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, đã tái đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hồi tháng 3. Việc hình thành chính phủ liên minh lần này phản ánh nỗ lực duy trì ổn định chính trị trong bối cảnh Thái Lan vẫn đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội.

Giới quan sát cho rằng chính phủ mới sẽ tập trung thúc đẩy phục hồi kinh tế, tăng cường đầu tư và giải quyết các vấn đề nội tại như chênh lệch phát triển giữa các khu vực, cũng như cải thiện hệ thống phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, việc duy trì sự cân bằng giữa các đảng trong liên minh cầm quyền cũng được xem là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của nội các.

Ngọc Liên

Nguồn: Tân hoa xã