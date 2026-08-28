Thách thức của tuyển Việt Nam sau chuỗi 26 trận bất bại; UEFA chuẩn bị khởi kiện hình sự Chủ tịch FIFA

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025/26: Màn đại chiến hội tụ dàn tuyển thủ vừa vô địch AFF Cup; FIFA nới lỏng án phạt, mở đường cho các tuyển thủ Argentina sớm mãn hạn treo giò; Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League 2026-27: Man City, Man Utd đối mặt thử thách lớn... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (28/8).

Thách thức của tuyển Việt Nam sau chuỗi 26 trận bất bại

Sở hữu chuỗi 26 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik, Đội tuyển Việt Nam đã khẳng định thế lực thống trị tại Đông Nam Á. Dẫu vậy, thành công liên tiếp lại ẩn chứa “cái bẫy” tự mãn, khiến những hạn chế trong lối chơi dễ bị che lấp bởi các chiến thắng khu vực.

Chuỗi 26 trận bất bại cho thấy sự ổn định của tuyển Việt Nam, nhưng cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn cho HLV Kim Sang-sik ở chặng đường tiếp theo. Ảnh nguồn Internet

Thách thức lớn nhất lúc này không phải là duy trì mạch thắng ở khu vực, mà đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải chủ động tự làm mới mình, khắc phục điểm yếu về kiểm soát bóng và thoát pressing để hướng tầm ra châu lục.

Đội bóng cần tiếp tục tiến bộ ngay cả khi kết quả trên sân chưa buộc họ phải thay đổi, tránh việc dậm chân tại chỗ trong vùng an toàn.

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025/26: Màn đại chiến hội tụ dàn tuyển thủ vừa vô địch AFF Cup

Ngày 27/8, buổi họp báo công bố Siêu cúp Quốc gia 2025/26 xác định trận thư hùng giữa CLB Công an Hà Nội và Công an TP.HCM diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu mở màn mùa giải mới thu hút sự chú ý đặc biệt khi quy tụ hàng loạt tuyển thủ vừa cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Trận Siêu cúp Quốc gia diễn ra vào lúc 18h ngày 30/8 tại sân Hàng Đẫy. Ảnh nguồn Internet

Phía Công an Hà Nội đóng góp 6 ngôi sao, trong khi Công an TP.HCM sở hữu những cái tên nổi bật như Tiến Linh, Patrik Lê Giang.

Dù vừa hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia trở về, nhưng HLV Mano Polking cho biết ông chỉ cho học trò nghỉ một ngày trước khi trở lại tập luyện. Trong khi đó, HLV Arthur Diles và tiền đạo Tiến Linh đều bày tỏ sự quyết tâm cao độ trong cuộc đối đầu tranh phần thưởng 800 triệu đồng.

FIFA nới lỏng án phạt, mở đường cho các tuyển thủ Argentina sớm mãn hạn treo giò

FIFA vừa đưa ra quyết định bất ngờ khi cho phép Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) được tính án phạt treo giò của các cầu thủ trong các trận giao hữu thay vì chỉ ở trận đấu chính thức.

Paredes (số 5) là cầu thủ nhận án phạt nặng nhất từ FIFA vì vụ ẩu đả. Ảnh nguồn Internet

Quy định mới này xuất phát từ vụ ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha, khiến Leandro Paredes nhận án phạt nặng 10 trận, cùng Nahuel Molina, Thiago Almada và trợ lý Roberto Ayala bị treo giò.

Nhờ sự thay đổi này, Argentina có thể tận dụng loạt trận giao hữu sắp tới để giúp các trụ cột nhanh chóng mãn hạn treo giò, giải tỏa áp lực nhân sự. Dù vậy, AFA cho biết vẫn đang chờ văn bản chi tiết từ FIFA để tiếp tục kháng cáo nhằm giảm nhẹ mức phạt.

Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League 2026-27: Man City, Man Utd đối mặt thử thách lớn

Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2026-27 diễn ra tối 27/8 tại Monaco đã xác định lịch đấu cho 36 đội theo thể thức mới (mỗi đội đá 8 trận).

Kết quả bốc thăm các đội ở nhóm hạt giống số 2. Ảnh: UEFA

Các đại diện Ngoại hạng Anh đối mặt với nhiều thử thách khắc nghiệt. Trong đó, Man City rơi vào bảng đấu nặng đô khi chạm trán cả PSG lẫn Barcelona. Man Utd cũng gặp vô vàn khó khăn trong ngày trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, khi phải đụng độ Bayern Munich, Atletico Madrid và AS Roma.

Tương tự, Arsenal nhận lịch thi đấu phức tạp với Real Madrid và Bayern Munich, trong khi Liverpool có phần dễ thở hơn. Vòng bảng sẽ khởi tranh từ ngày 8/9/2026 đến 27/1/2027.

8 đội bóng đứng đầu vòng bảng sẽ vào thẳng vòng 1/8 Champions League. Các đội xếp thứ 9 đến thứ 24 sẽ thi đấu vòng play-off. Các đội xếp thứ 25 trở xuống sẽ bị loại (không được đẩy xuống thi đấu ở Europa League).

UEFA chuẩn bị khởi kiện hình sự Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đang chuẩn bị thủ tục tố tụng hình sự tại Thụy Sĩ chống lại Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đồng thời đệ đơn lên các tòa án Mỹ nhằm thu thập chứng cứ về dự án bán cổ phần thương mại World Cup (FFE) từng bị hủy bỏ.

Ông Infantino (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong trận chung kết World Cup 2026 ngày 19/7. Ảnh: AFP

UEFA cáo buộc ông Infantino quản lý yếu kém và trục lợi cá nhân trong thương vụ trị giá hàng tỷ USD này. Thông qua các biện pháp pháp lý quốc tế, UEFA kỳ vọng sẽ gây sức ép buộc ông Infantino từ chức trước cuộc bầu cử vào tháng 3/2027, đồng thời thúc đẩy cải tổ toàn diện cơ quan quyền lực bóng đá thế giới.

HS