Tàu sân bay Mỹ rời Trung Đông, hiện diện quân sự của Mỹ tạm thời thu hẹp

Ngày 24/3, Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, chiến hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ, đã rời khu vực Trung Đông và cập cảng Souda Bay trên đảo Crete (Hy Lạp) để tiến hành bảo dưỡng sau sự cố hỏa hoạn trên tàu, trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục gia tăng.

Theo Hải quân Mỹ, vụ cháy xảy ra ngày 12/3 tại khu vực phòng giặt trên tàu, khiến một số thủy thủ bị thương và làm hư hại khu vực sinh hoạt, song không ảnh hưởng đến hệ thống động lực. Giới chức khẳng định con tàu “vẫn hoàn toàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ” sau khi được kiểm tra và sửa chữa.

Các nguồn tin quốc tế cho biết tàu USS Gerald R. Ford đã kết thúc đợt triển khai kéo dài khoảng 9 tháng, trong đó tham gia nhiều hoạt động quân sự, bao gồm hỗ trợ chiến dịch của Mỹ trong khu vực Trung Đông và các nhiệm vụ khác trên toàn cầu.

Việc tàu tạm thời rời khu vực được đánh giá có thể làm giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông trong ngắn hạn. Hiện tại, lực lượng Mỹ chỉ còn một tàu sân bay là USS Abraham Lincoln hoạt động trong khu vực, trong khi chưa có thông tin chính thức về việc điều động tàu thay thế. Trước đó, Washington đã triển khai đồng thời hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông nhằm tăng cường sức răn đe trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Tehran.

Tàu sân bay là USS Abraham Lincoln vẫn hoạt động trong khu vực.

Giới phân tích nhận định việc tàu USS Gerald R. Ford phải rời khu vực để bảo dưỡng diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi xung đột vẫn tiếp diễn. Một số ý kiến tại Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về thời gian triển khai kéo dài và các sự cố kỹ thuật phát sinh trên tàu trong quá trình hoạt động cường độ cao. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ nhấn mạnh việc cập cảng sẽ giúp tàu được đánh giá kỹ thuật, sửa chữa và tiếp tế hiệu quả, đồng thời khẳng định nhóm tác chiến tàu sân bay vẫn duy trì khả năng triển khai toàn cầu.

Sự điều chỉnh này phản ánh áp lực hậu cần và kỹ thuật đối với các lực lượng quân sự hoạt động liên tục trong thời gian dài, đồng thời cho thấy những tính toán linh hoạt của Mỹ trong việc duy trì hiện diện tại các khu vực chiến lược.

Thu Uyên

Nguồn: The Hill, Business Insider.