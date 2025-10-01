Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 và mưa lũ sau bão, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phối hợp chặt chẽ, hành động quyết liệt theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, cơ sở hạ tầng, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Tới 9h sáng 1/10/2025, xã Kim Tân vẫn còn 38/48 thôn với 2.235 hộ bị ngập trong nước lũ.

Chủ động, kịp thời các biện pháp ứng phó trước khi bão đổ bộ

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, xác định bão số 10 là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo việc tập trung ứng phó với cơn bão số 10. UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành các công điện chủ động ứng phó với bão.

Công tác phòng chống bão đã được triển khai khẩn trương, biện pháp đồng bộ, cần thiết, kịp thời với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương đã tích cực rà soát, chuẩn bị phương án sẵn sàng xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở bờ kè trong bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó với sự cố thiên tai, cứu hộ cứu nạn, di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các xã, phường huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh hỗ trợ Nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn;.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động 324 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến địa bàn 7 xã, phường để hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa. Trước khi bão đổ bộ, các địa phương đã sơ tán hơn 1.700 hộ, gần 6.500 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão; yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng tại chỗ, chuẩn bị phương tiện, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” đặc biệt là việc chuẩn bị phương tiện xe tải, thuyền máy, áo phao, nhu yếu phẩm và thuốc men để thực hiện sơ tán người dân, lên phương án di dời cụ thể đến từng thôn, từng hộ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ khi nước lũ lên cao; triển khai giải pháp gia cố trước mắt để hạn chế nguy cơ sạt lở mở rộng; tăng cường thông tin, tuyên truyền, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi có mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn; yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống phát sinh, triển khai kịch bản ứng phó sát thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác chuẩn bị di dời dân ở xã Xuân Tín khi mực nước sông Chu lên cao.

Kịp thời ứng phó những mối nguy hiểm, chia cắt do bão gây ra, bảo đảm an toàn cho Nhân dân

Tại các xã Nông Cống , Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành, hàng nghìn hộ dân bị cô lập do nước lũ, chính quyền cùng lực lượng quân đội, công an đã khẩn cấp tiếp tế, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, sử dụng xuồng máy, cano và các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận những khu vực bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ dâng cao.

Không quản ngại hiểm nguy, khó khăn, vất vả, các lực lượng chức năng đã “xuyên đêm” hỗ trợ sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân, kịp thời cấp phát nhu yếu phẩm, thuốc men, nước uống, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không quản hiểm nguy, nước lũ chảy xiết, kịp thời giải cứu thành công 13 người ở xã Ngọc Lặc mắc kẹt, bị nước lũ cô lập tại bãi bồi sông Làng Ngòn, thôn Cao Phong, xã Ngọc Lặc.

Trong đêm, Công an xã Kim Tân phối hợp lực lượng tại chỗ di dời 20 hộ với 80 nhân khẩu ở các thôn Ngọc Nước, Định Lâm, Lâm Thanh ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, bố trí trực gác tại 3 điểm xung yếu.

Tại xã Hóa Quỳ, 13 tràn chính và toàn bộ tràn nhỏ bị ngập, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà, công an xã đã cùng các lực lượng kịp thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Hàng chục ngôi nhà ở Hoằng Phú bị sập và tốc mái vì lốc xoáy.

Tại xã Hoằng Phú, gió giật mạnh làm nhiều ngôi nhà tốc mái, sập đổ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với công an xã cưa cắt cây gãy đổ, mở đường vào các thôn để đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Phường Đào Duy Từ, mưa lớn gây ngập ở tổ dân phố Dự Quần 1 và Vạn Xuân Thành, rạng sáng, công an phường đã có mặt hỗ trợ di dời 14 hộ dân với khoảng 30 người cùng tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng dọn, rửa bùn đất tại các trường học sau khi nước rút.

Trong những ngày tới, dự báo mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, trên các con suối mực nước dâng cao và chảy xiết, nhất là qua các ngầm, tràn; sạt lở đất tại nhiều vị trí sườn đồi/taluy đường có độ dốc lớn, nguy cơ cao xảy ra tai nạn, sự cố. Các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tích cực hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Đỗ Duy Đông (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy)