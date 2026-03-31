Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các hạng mục Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia

Sáng 31/3, đoàn công tác do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua phường Hải Lĩnh.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua phường Tĩnh Gia.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia đi qua địa phận các phường Hải Lĩnh, Tĩnh Gia và Đào Duy Từ. Đến nay, các địa phương đã bàn giao toàn bộ mặt bằng 6/8 công trình thuộc dự án. Cụ thể, công trình cải tạo kênh Than đã bàn giao 4,28 km; cải tạo kênh Cầu Trắng đã bàn giao 5,6 km; trạm xử lý nước thải đã bàn giao 1,05 ha; xây dựng 3 cầu và đường 2 đầu cầu; tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi bãi biển Ninh Hải dài 1,18 km; kây dựng 5 khu tái định cư 9,7 ha.

Hiện còn 2 công trình chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, gồm: tuyến đường ven biển đã bàn giao 5,83/9,9 km; tuyến đường từ Bình Minh đi đường Sao Vàng - Khu Kinh tế Nghi Sơn đã bàn giao 1,68/2,08 km.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác lắng nghe ý kiến của người dân phường Tĩnh Gia bị ảnh hưởng của dự án.

Qua kiểm tra thực tế tại các vị trí còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Hiện nay, UBND tỉnh đã có chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất vườn liền thửa đất ở tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 18/3/2026.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu 3 phường Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ khẩn trương giải quyết các vướng mắc của các hộ liên quan đến đất vườn liền kề đất ở, công khai và phê duyệt để chi trả và bàn giao mặt bằng theo đúng cam kết.

Bên cạnh đó, các phường tổ chức đối thoại, trực tiếp gặp gỡ các hộ dân bị ảnh hưởng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp thắc mắc của người dân.

Đối với những trường hợp đất của các hộ dân bị méo, xéo khó xây dựng nhà ở sau thu hồi, các địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng để rà soát lại diện tích, nắm bắt nguyện vọng của người dân để có biện pháp xử lý theo quy định của Luật Đất đai.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các phường tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khối lượng công việc còn lại. Mục tiêu là hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công trong thời gian đã ký kết, tránh phát sinh chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện tuyến số 2 đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn từ cầu Hổ đến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện tuyến số 2 đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn từ cầu Hổ đến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đoạn tuyến có chiều dài khoảng 3 km, đã bàn giao cho nhà thầu thi công 1,6 km của 1/2 mặt cắt trái tuyến và toàn bộ mặt bằng thi công cầu vượt đường sắt. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn đã bàn giao cọc mốc tuyến ống nước thô D600, D1000 cho UBND xã Trường Lâm từ ngày 25/12/2025. Hiện nay, Hội đồng giải phóng mặt bằng đang thực hiện kiểm kê, áp giá làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn tiếp tục phối hợp với UBND xã Trường Lâm và Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát hoàn thành việc lập hồ sơ thiết kế hạng mục di chuyển đường ống nước thô D600, D1000 và các bước tiếp theo bảo đảm tiến độ đề ra.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát sớm tổ chức triển khai thi công, di chuyển đường ống nước thô để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến số 2 theo kế hoạch.

Lê Hợi