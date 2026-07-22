Tập huấn ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh báo chí đa nền tảng

Sáng 22/7, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng”.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Diễn ra trong 2 ngày (22-23/7), lớp tập huấn do TS. Lương Đông Sơn, giảng viên Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảng dạy.

Tham gia lớp tập huấn có gần 40 hội viên, phóng viên, nhà báo.

Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng lấy thực hành làm trung tâm, giúp học viên khai thác hiệu quả các công cụ AI trong sáng tạo, thiết kế và tối ưu hóa sản phẩm hình ảnh phục vụ báo chí đa nền tảng.

TS. Lương Đông Sơn trao đổi những kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh báo chí đa nền tảng cho đội ngũ hội viên, phóng viên, biên tập viên.

Thông qua 4 chuyên đề, học viên được trang bị kiến thức về tư duy sử dụng AI an toàn trong báo chí; kỹ năng xây dựng ý tưởng, viết prompt và tạo ảnh minh họa; thiết kế infographic, trực quan hóa dữ liệu; đồng thời phát triển bộ sản phẩm hình ảnh đa nền tảng từ một nội dung báo chí.

Cùng với yếu tố kỹ năng, nội dung tập huấn đồng thời nhấn mạnh các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, bản quyền, dữ liệu và trách nhiệm khi ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, bảo đảm AI chỉ là công cụ hỗ trợ sáng tạo, không thay thế vai trò của người làm báo.

Các phóng viên, nhà báo thực hành sử dụng các công cụ AI để xây dựng ý tưởng, thiết kế hình ảnh và tối ưu sản phẩm báo chí phục vụ xuất bản trên nhiều nền tảng.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số, giúp đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh tiếp cận hiệu quả các công nghệ mới, từ đó tạo ra những sản phẩm báo chí hiện đại, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số.

Phương Đỗ