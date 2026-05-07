Tập huấn tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2026

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy và Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Hùng nhấn mạnh: ATTP là một vấn đề cấp thiết trong thời đại ngày nay. Thực phẩm không an toàn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, kinh tế và xã hội. Vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn là hết sức cần thiết, kịp thời nhằm tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ATTP, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động trong cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận của Nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống tuyên truyền của Đảng.

Hội nghị cũng là dịp để trang bị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cơ sở về ATTP trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những chỉ đạo mới nhất của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Đồng thời được cập nhật các chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Việc triển khai, thực hiện các văn bản mới về công tác ATTP từ tỉnh đến cơ sở hiện nay.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị tập huấn, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng và xã hội về ATTP, để mọi người cần phải có trách nhiệm với sức khỏe của mình và cộng đồng bằng cách lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn. Đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTP trong thời gian tới.

