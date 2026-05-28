Thảo luận, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 6/2026

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại thông tin, số liệu liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; tập trung tổ chức vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Sáng 28/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Thanh Hóa tháng 5/2026 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hoạt động thương mại, dịch vụ là điểm sáng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh trình bày tại phiên họp nêu rõ: Tiếp nối đà tăng trưởng các tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2026 tiếp tục có bước phát triển. Nhiều ngành, lĩnh vực tăng khá so với cùng kỳ, trong đó nổi bật là sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; công nghiệp giữ vững đà tăng trưởng với chỉ số IIP tăng 7,5%.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2026.

Hoạt động thương mại, dịch vụ là điểm sáng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu một số ngành dịch vụ tháng 5 ước đạt 21.893 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 662,4 triệu USD, tăng 6,4%; giá trị nhập khẩu ước đạt 1.204,8 triệu USD, tăng 60,7%.

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhất là du lịch biển; tổng lượt khách du lịch tháng 5 ước đạt 2,02 triệu lượt, tăng 3,5% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch ước đạt 6.330 tỷ đồng, tăng 3,4%.

Công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm. Trong tháng, đã thu hút 12 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó 2 dự án FDI), tăng 33,3% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 669 tỷ đồng và 20,2 triệu USD.

Công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được tập trung hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua.

Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2026 vẫn còn những khó khăn, hạn chế, trong đó đáng chú ý là hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn; thu ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với yêu cầu; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án có sử dụng đất năm 2026 và chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại một số địa phương còn chậm so với kế hoạch; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 của tỉnh xếp trong nhóm trung bình cả nước...

Theo báo cáo cũng như đánh giá, thảo luận của các đại biểu tại phiên họp, những khó khăn, hạn chế trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó có nguyên nhân tinh thần trách nhiệm của một số chủ đầu tư, nhà thầu thi công chưa cao, ảnh hưởng đến tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công. Việc giảm nguồn thu tiền sử dụng đất, tiếp tục áp dụng chính sách giảm thuế xăng dầu và thuế giá trị gia tăng một số nhóm hàng hóa, dịch vụ cũng ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách tỉnh.

Ngoài ra, sự thay đổi, chuyển tiếp giữa các quy định của pháp luật về đất đai, dữ liệu lịch sử thiếu thông tin, việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn... đã ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Công tác dự báo, nắm bắt tình hình của một số đơn vị chưa thực sự chủ động, chưa kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh...

Quyết tâm, nỗ lực vì sự phát triển chung của tỉnh

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải quyết tâm, nỗ lực, tập trung khắc phục vì sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026 đã đề ra trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát lại thông tin, số liệu liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Nghi Sơn; đẩy nhanh điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp cải thiện các chỉ số như chỉ số PCI, SIPAS, PAR Index, BPI.

Yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư và thu hút các nhà đầu tư mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước; chống thất thu, quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả để tập trung nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, tập trung tổ chức vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, quan tâm tổ chức các hoạt động hè cho học sinh. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống cháy rừng; phòng, chống thiên tai, bão lũ...

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031; Quyết định phê duyệt danh sách xã nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030; việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất trong Phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2021-2030 tại Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 3/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc