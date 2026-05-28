Triển khai phương hướng, nhiệm vụ HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 28/5, tại TP Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu đến 33 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu bật nội dung, ý nghĩa và yêu cầu của hội nghị này. Đồng chí khẳng định, hội nghị không chỉ nhằm tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp, mà còn là dịp để nhìn nhận đầy đủ hơn vị trí, vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm làm mới trong nhiệm kỳ 2026-2031; nhất là những kinh nghiệm phát huy vai trò của HĐND trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số; về kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền 2 cấp; về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND...

Theo báo cáo tại hội nghị, nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình bất ổn của kinh tế - chính trị thế giới và khu vực, HĐND các cấp đã phát huy tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân địa phương. Hoạt động của HĐND các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động...

Tuy nhiên, hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể là chất lượng một số hoạt động chưa cao; hoạt động giám sát một số nơi chưa sâu sát, chưa kịp thời; việc thu thập ý kiến của cử tri tại một số đơn vị, địa phương có thời điểm còn mang tính hình thức, chưa kịp thời, đầy đủ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ, làm rõ kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời phân tích bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất phương hướng, mục tiêu, đề ra giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, giai đoạn 2026-2031 là nhiệm kỳ đầu tiên HĐND thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thực hiện nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, việc quyết tâm "thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”, HĐND các cấp không chỉ cụ thể hóa 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương mà còn tập trung vào việc tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế tại địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhằm khơi thông mọi nguồn lực, bảo đảm kinh tế địa phương phát triển hài hòa, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND các cấp đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp trong xây dựng nghị quyết, hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương...

Thông qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, các cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để HĐND hoạt động có chất lượng, hiệu quả; chú trọng xây dựng và ban hành Đề án đổi mới nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương; hoàn thiện các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn về hoạt động của HĐND; tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, bảo đảm các điều kiện hoạt động; thực hiện quyết liệt chủ trương về đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND các cấp...

Đỗ Đức