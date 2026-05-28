Đảng ủy xã Mường Lát sơ kết 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 28/5, Đảng ủy xã Mường Lát tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của hệ thống chính trị xã Mường Lát từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, hiệu quả. Đảng bộ xã hiện có 30 chi bộ với 704 đảng viên.

Trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, xã đã kiện toàn 3 cơ quan chuyên môn, 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công và 1 Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; bố trí, sắp xếp 36 cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, tỷ lệ bố trí đúng chuyên môn đạt khoảng 85%.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật. 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai và cung cấp trực tuyến; tỷ lệ văn bản điện tử đạt trên 99%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 99,6%; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính kết nối internet.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 1.960 hồ sơ, trong đó 1.614 hồ sơ giải quyết trước hạn, 345 hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã tổ chức 34 lượt tiếp công dân, tiếp nhận 12 đơn thư phản ánh, kiến nghị; các vụ việc thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng quy định, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, hạn chế trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Lê Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức đã đạt được; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn xã.

Hồ Thủy (CTV)