Liên đoàn Lao động và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp

Sáng 28/5, Liên đoàn Lao động và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: “Doanh nghiệp thành công, công nhân hạnh phúc, công đoàn vững mạnh, Thanh Hóa phát triển”.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Lương Trọng Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Lương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, VCCI chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình.

Liên đoàn Lao động và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030.

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường gắn kết giữa tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp nữ trên địa bàn tỉnh; đồng thời phát huy vai trò của mỗi bên trong chăm lo đời sống người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” gắn với phong trào “5 tiên phong, 5 đồng hành”. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động doanh nghiệp đẩy mạnh nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm xã hội đối với người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại lễ ký kết.

Liên đoàn Lao động và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh cũng thống nhất phối hợp hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp hội viên; triển khai các chương trình chăm lo cho đoàn viên, hội viên và người lao động; tăng cường đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và thân thiện.

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp là hỗ trợ thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa của tổ chức công đoàn; hỗ trợ thực hiện các thủ tục thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng quy chế hoạt động và nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp tham gia phát triển đảng viên, thành lập chi bộ Đảng trong các doanh nghiệp hội viên.

Thông qua chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, Liên đoàn Lao động và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hồng Tư