Tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho nữ lãnh đạo doanh nghiệp

Sáng 21/7, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho nữ lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc hiệp hội.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Dự khai mạc lớp tập huấn có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng đông đảo hội viên Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các hội viên Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa, đặc biệt là đội ngũ nữ lãnh đạo được cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh phổ biến, cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn trang bị, sử dụng hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy tại chỗ; thông tin một số nguyên nhân gây ra cháy nổ thường gặp tại khu vực doanh nghiệp cũng như hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, kỹ năng thoát hiểm, quy trình thông tin báo cháy...

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Lớp tập huấn thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa

Lớp tập huấn không chỉ nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực PCCC và CNCH, mà còn giúp người đứng đầu các cơ sở hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCCC và CNCH, từ đó chấp hành tốt các quy định của pháp luật về PCCC, góp phần xây dựng môi trường sống an ninh, an toàn và hạn chế tối đa sự cố cháy, nổ trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh và Trường Đại học Hồng Đức đã ký kết quy chế phối hợp, triển khai mô hình “3 nhà” trong lĩnh vực PCCC và CNCH giai đoạn 2026-2030.

Ký kết quy chế phối hợp, triển khai mô hình “3 nhà” giai đoạn 2026-2030 giữa Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh và Trường Đại học Hồng Đức.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH là đơn vị trực tiếp tổ chức huấn luyện, đảm bảo thời lượng, nội dung, chất lượng huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, CNCH cho đối tượng sinh viên. Nhà trường là đơn vị liên kết phối hợp trực tiếp với cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH cùng doanh nghiệp bảo đảm điều kiện tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên. Doanh nghiệp là đơn vị đồng hành, hỗ trợ nguồn lực và gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 bên “nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp” sẽ nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật, phòng ngừa sự cố cháy nổ và góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; đồng thời xây dựng môi trường học tập, lao động và sản xuất an toàn, văn minh, phát triển bền vững.

Tuyết Hạnh – Việt Đức