Bộ GD&ĐT bác thông tin Lịch sử là môn tự chọn ở cấp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp trung học phổ thông, với thời lượng 52 tiết/năm học.

Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+

Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng môn Lịch sử là môn học tự chọn ở cấp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp trung học phổ thông, với thời lượng 52 tiết/năm học.

Quy định này được ban hành tại Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 và được thực hiện từ năm học 2022-2023.

Cũng theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài phần nội dung bắt buộc, chương trình môn Lịch sử còn có các chuyên đề học tập lựa chọn, với thời lượng 35 tiết/năm học. Việc có thêm các chuyên đề học tập lựa chọn không có nghĩa Lịch sử là môn học tự chọn.

“Vì vậy, thông tin cho rằng môn Lịch sử hiện là môn học tự chọn ở cấp trung học phổ thông là không đúng,” Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-gd-dt-bac-thong-tin-lich-su-la-mon-tu-chon-o-cap-trung-hoc-pho-thong-post1129479.vnp

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