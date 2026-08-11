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Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Đặng Trung - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư đang được đơn vị thi công nỗ lực hoàn thiện, kịp đón học sinh trong năm học mới 2026-2027.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư đang được đơn vị thi công nỗ lực hoàn thiện, kịp đón học sinh trong năm học mới 2026-2027.

Video: Công trường thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Những ngày qua, trên công trường Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực làm việc ngày đêm để chạy đua tiến độ, kịp hoàn thành công trình để đón học sinh trong năm học mới.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động để thi công nhiều hạng mục khác nhau, từ lát nền nhà, sân trường đến lắp đặt thiết bị phòng học, khu nội trú, nhà đa năng.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư hiện đã đạt 72% khối lượng công việc.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Cán bộ, kỹ sư và công nhân, mỗi người một công việc với sự khẩn trương cao nhất.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Tiếng máy xúc, máy trộn bê tông cùng những chuyến xe vận chuyển vật liệu nối tiếp nhau hoạt động.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Lư, hiện nhà thầu huy động hàng trăm công nhân, chia thành nhiều mũi thi công, làm việc “3 ca 4 kíp”, đồng loạt triển khai các hạng mục lớp học, khu nội trú, nhà đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Để chạy đua với tiến độ, các đơn vị thi công tổ chức làm việc liên tục 24/24 giờ, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đúng kế hoạch.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Tam Lư, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tháo gỡ khó khăn, rà soát từng hạng mục, điều chỉnh phương án tổ chức thi công, ưu tiên giải quyết về nhân lực, vật tư để sớm bàn giao công trình.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Đến nay, đơn vị thi công đã bổ sung thêm khoảng 150 công nhân, nhằm đảm bảo thi công đúng tiến độ đề ra.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư là một trong những công trình giáo dục trọng điểm, được kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện dạy và học cho học sinh khu vực biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa bàn còn nhiều khó khăn.

Chạy đua với thời gian, đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Tam Lư về đích

Không khí làm việc tại đây cho thấy tất cả đang cùng hướng đến một thời khắc: khi tiếng trống khai trường vang lên, học sinh vùng biên sẽ bước vào ngôi trường mới khang trang, an toàn, cùng những kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho các em giữa đại ngàn Tam Lư.

Năm 2025, Thanh Hóa đồng loạt khởi công 6 trường nội trú liên cấp với tổng mức đầu tư gần 740 tỷ đồng. Năm 2026, tỉnh tiếp tục khởi công 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới.

Đặng Trung - Hoàng Đông

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Nội trú liên cấp #Tiểu học #Đơn vị thi công #Năm học mới #Báo và Phát thanh #Công nhân #xã Tam Lư #huy động #Hoàn thiện

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