Tập huấn nâng tầm khối ngành Điều dưỡng Thanh Hóa

Ngày 05/12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế phối hợp với Hội Điều dưỡng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Nâng tầm khối ngành Điều dưỡng Thanh Hóa - từ nền tảng vững chắc đến tầm ảnh hưởng quốc gia”; đồng thời tổng kết hoạt động điều dưỡng và công tác Hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

TS Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, TS Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định lực lượng gần 9.500 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên là nòng cốt quan trọng trong nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Năm 2025, công tác điều dưỡng tiếp tục có những bước tiến nổi bật như duy trì mô hình giao tiếp AIDET, 5S, tăng cường an toàn người bệnh, đẩy mạnh cải tiến chất lượng và đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số trong chăm sóc, theo dõi và báo cáo sự cố y khoa.

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp tập huấn trong bối cảnh ngành y tế đang bước vào giai đoạn đổi mới toàn diện, hướng tới phát triển chuyên sâu, hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm, lãnh đạo Sở Y tế ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Điều dưỡng tỉnh, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tăng cường sự hài lòng của người bệnh.

Năm 2026, Sở Y tế đề nghị khối điều dưỡng toàn tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều dưỡng; tăng cường đào tạo liên tục. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa hồ sơ chăm sóc điện tử. Lấy chất lượng dịch vụ, kết quả đầu ra và sự hài lòng của người bệnh làm trọng tâm. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng. Xây dựng hình ảnh người điều dưỡng Thanh Hóa chuyên nghiệp - tận tâm - hội nhập.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) Phan Thị Ngọc Linh, trình bày chuyên đề tại lớp tập huấn.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, bác sĩ Phan Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) đã trình bày các nội dung chuyên sâu về quản trị điều dưỡng hiện đại, đo lường kết quả đầu ra và chuẩn hóa quy trình chăm sóc theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, ứng dụng chuyển đổi số và cải tiến chất lượng bệnh viện.

Đây là những kiến thức quan trọng trong bối cảnh ngành y tế đang thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 72-NQ/TW và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Tô Hà