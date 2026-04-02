Tập huấn khai thác, sử dụng hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Thanh Hóa

Sáng 2/4, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, khai thác và sử dụng hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) Thanh Hóa cho cán bộ các cơ quan, đơn vị cung cấp dữ liệu trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 166 xã, phường.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị chuyên môn và chuyên gia kỹ thuật đã thông qua quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu, quản lý, kết nối, khai thác và vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa; hướng dẫn truy cập, sử dụng và khai thác các chức năng của hệ thống...

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thông qua quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu, quản lý, kết nối, khai thác và vận hành hệ thống IOC Thanh Hóa.

Các nội dung hướng dẫn được triển khai cụ thể, gắn với thực tiễn, tập trung vào quy trình kết nối, tích hợp dữ liệu từ các hệ thống chuyên ngành; vận hành các bảng điều khiển (dashboard) phục vụ giám sát, phân tích; cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị được nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm trong việc cung cấp, quản lý và khai thác dữ liệu. Đây là bước quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu số của tỉnh, phục vụ công tác quản lý, điều hành theo hướng hiện đại, minh bạch và kịp thời, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa Trần Duy Bình nhấn mạnh: Việc vận hành hệ thống IOC không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là yêu cầu đổi mới phương thức quản lý dựa trên dữ liệu. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất”; đồng thời nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống IOC phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Trần Hằng