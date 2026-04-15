Tập huấn công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho các tư vấn viên pháp luật công đoàn Thanh Hóa

Ngày 15/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho các tư vấn viên pháp luật công đoàn Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Tình hình an ninh công nhân, nhận diện và cách xử lý các vấn đề phát sinh điểm nóng trong quan hệ lao động; trình tự, thủ tục xử lý các hành vi vi phạm luật BHXH, nợ đọng BHXH; nội dung cơ bản Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, BHXH, an toàn vệ sinh lao động; kỹ năng tư vấn – đối thoại – thương lượng – hòa giải – xử lý tranh chấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thanh Hóa có trên 20.000 doanh nghiệp, hơn 300.000 công nhân lao động, quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp. Tác động từ biến động kinh tế, đơn hàng giảm, chi phí tăng cao đang tạo sức ép lớn lên cả doanh nghiệp và người lao động, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, ngừng việc tập thể. Thực tiễn cho thấy nhiều vụ việc phát sinh không phải từ mâu thuẫn lớn mà từ thiếu thông tin, thiếu đối thoại và thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức công đoàn hiện nay không chỉ là chăm lo, tuyên truyền, mà phải chuyển mạnh sang vai trò chủ động dự báo, tư vấn, đối thoại, thương lượng và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở.

LĐLĐ tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng tới ba mục tiêu chính: trang bị kiến thức pháp luật nền tảng; rèn luyện các kỹ năng cốt lõi như tư vấn, đối thoại, thương lượng, hòa giải, xử lý tranh chấp; đồng thời hình thành tư duy hoạt động công đoàn theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa yêu cầu học viên tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chủ động học hỏi để vận dụng hiệu quả vào thực tế công việc.

Thông qua lớp tập huấn, LĐLĐ tỉnh kỳ vọng xây dựng đội ngũ tư vấn viên pháp luật công đoàn vững chuyên môn, giỏi kỹ năng, góp phần giữ ổn định quan hệ lao động và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thanh Huê