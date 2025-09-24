Tạo thêm “sân chơi” cho người lao động

Hiện nay, toàn tỉnh có 298.753 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 959 công đoàn cơ sở, trong đó có 41 công đoàn xã, phường. Việc duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao (TDTT) được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xem như một nội dung quan trọng trong hoạt động công đoàn, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe và khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

VĐV tranh tài tại Hội thao công nhân, viên chức, người lao động do Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức.

Các hoạt động được triển khai gắn với các phong trào thi đua lớn của tỉnh như: “CNVCLĐ tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030", hưởng ứng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, của tổ chức công đoàn và chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025-2030.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam những ngày này đang sôi động với Giải bóng đá mini và bóng chuyền hơi lần thứ 10 - năm 2025. Tại sân thi đấu, nhiều công nhân có mặt thi đấu và cổ vũ. Giải thu hút hơn 600 vận động viên tham gia với 24 đội bóng nam, 16 đội bóng nữ và 11 đội bóng chuyền hơi nữ đến từ 130 tổ công đoàn của công ty.

Chị Nguyễn Thị Thủy, công nhân công ty chia sẻ: “Tôi cùng các bạn tham gia thi đấu ở môn bóng đá. Kết quả thắng thua không quan trọng, mà điều quan trọng nhất khi tham gia giải đấu là chúng tôi có được khoảng thời gian quý báu để rèn luyện thêm sức khỏe, tạo sự hào hứng, làm động lực để nâng cao hiệu quả lao động sản xuất”.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan, giải quyết việc làm cho hơn 19.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ). Trong 10 năm gần đây, công đoàn công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT định kỳ như giải bóng đá mini nam nữ công nhân lao động, giải bóng chuyền hơi, giải kéo co nam nữ. Công ty cũng thành lập 1 đội văn nghệ sinh hoạt thường xuyên, phục vụ văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của công ty, tham gia các hội diễn văn nghệ quần chúng do công đoàn các cấp tổ chức.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam Nguyễn Văn Tý cho biết: “Cùng với nhiệm vụ lao động sản xuất, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cũng là một trong những hoạt động được NLĐ quan tâm, bởi tham gia các hoạt động này không chỉ giúp có sức khỏe tốt mà còn là sợi dây thắt chặt tinh thần đoàn kết, thân ái giữa đoàn viên, NLĐ và giữa tổ công đoàn với nhau, giúp cho NLĐ lấy lại được sự cân bằng giữa công việc và giải trí, thư giãn về tâm lí để hoàn thành công việc được tốt nhất”.

Công đoàn phường Quảng Phú trực tiếp quản lý 40 công đoàn cơ sở, với tổng số trên 5.200 đoàn viên công đoàn, bao gồm các công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và một số đơn vị khác không hưởng ngân sách Nhà nước. Với mô hình tổ chức mới, tính chất hoạt động đa dạng đòi hỏi công đoàn phường phải linh hoạt, đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong đó, việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong từng tổ chức, doanh nghiệp nói chung và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ nói riêng càng trở nên cấp thiết.

Mới đây, công đoàn phường đã tổ chức hội thao CNVCLĐ chào mừng đại hội đảng các cấp; Đại hội MTTQ Việt Nam và đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, thu hút trên 200 vận động viên đến từ các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn thi đấu gồm bóng chuyền hơi, bóng bàn và kéo co.

Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Phú Hoàng Lê Thái chia sẻ: “Công đoàn phường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, các giải thể thao để tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho CNVCLĐ. Từ đó, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong CNVCLĐ; khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, NLĐ, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển”.

Trong điều kiện môi trường làm việc hiện nay đặc biệt là tại các đơn vị, doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT không chỉ là một phần quan trọng trong hoạt động công đoàn mà còn mang lại những tác động tích cực, sâu rộng đến đời sống tinh thần và chất lượng làm việc của NLĐ. Theo LĐLĐ tỉnh, trong thời gian qua các cấp công đoàn đã tổ chức rất nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tại đơn vị, cơ sở, đặc biệt tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, doanh nghiệp. Gần đây, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công hội thi “Gia đình văn hóa, thể thao CNVCLĐ tỉnh” năm 2025 với các phần thi văn nghệ gia đình đã thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia.

Phó trưởng Ban Công tác công đoàn, LĐLĐ tỉnh Lê Chung Văn cho biết: “Hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Qua đó khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ. Thông qua hoạt động này đã góp phần xây dựng môi trường lao động lành mạnh, thúc đẩy tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong các đơn vị, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giúp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ”.

Bài và ảnh: Anh Tuân