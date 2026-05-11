Tạo nền tảng xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh

Các phong trào văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục - thể thao (TDTT) ở cơ sở ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Không chỉ tạo không khí sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của người dân, các phong trào còn trở thành “chất keo” gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống lành mạnh và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

Người dân thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú giao lưu bóng chuyền hơi.

Cuối buổi chiều, nhà văn hóa thôn Kim Phú Na, xã Hà Trung rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói của người dân đến tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ. Trên sân bóng chuyền hơi, các đội thi đấu sôi nổi; phía trước khuôn viên nhà văn hóa, nhiều phụ nữ tập dân vũ theo tiếng nhạc quen thuộc; bên trong hội trường, đội văn nghệ quần chúng đang tập luyện chuẩn bị cho chương trình giao lưu của xã. Không khí ấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây.

Ông Lê Văn Tùng, người dân trong thôn cho biết: “Các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển mạnh hơn trước. Người dân tham gia đông, ai cũng hào hứng. Sau giờ lao động, mọi người đến nhà văn hóa tập luyện, giao lưu, nên tình làng, nghĩa xóm cũng thêm gắn bó”.

Để phong trào phát triển hiệu quả, thôn Kim Phú Na đã huy động sự chung tay của người dân trong việc chỉnh trang nhà văn hóa, đầu tư sân luyện tập TDTT và duy trì hoạt động của các nhóm, câu lạc bộ VHVN, TDTT. Hiện nay, thôn có nhiều mô hình hoạt động thường xuyên như 3 đội bóng chuyền hơi, 1 đội bóng bàn, 2 đội văn nghệ quần chúng, 1 đội trống lễ... Các hoạt động được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng lứa tuổi nên thu hút đông đảo người dân tham gia.

Trưởng thôn Phạm Xuân Giáo cho biết: "Nhận thức của người dân về vai trò của phong trào VHVN, TDTT ngày càng được nâng lên. Nếu trước đây các hoạt động chủ yếu mang tính tự phát thì nay đã đi vào nền nếp, trở thành nhu cầu sinh hoạt thường xuyên của nhiều người dân. Qua đó không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng”.

Phong trào VHVN, TDTT trên địa bàn xã Hà Trung những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Các thôn đều chú trọng duy trì hoạt động tại nhà văn hóa, thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao quần chúng và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu vào các dịp lễ, tết. Từ đầu năm đến nay, các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT diễn ra liên tục từ cấp thôn đến xã, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ phong trào, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư được củng cố, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được giữ gìn và phát huy. Đến nay, thôn có 86,98% gia đình văn hóa; 28/32 thôn văn hóa.

Tại thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú, phong trào VHVN, TDTT cũng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống người dân. Trong tuần lễ diễn ra lễ hội đình làng Phú Khê, các hoạt động VHVN, TDTT diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, cổ vũ. Từ các trò chơi dân gian đến những tiết mục văn nghệ quần chúng đều tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Ông Lê Văn Chiến, bí thư chi bộ thôn cho biết: "Phong trào VHVN, TDTT trên địa bàn thôn phát triển khá mạnh. Thôn duy trì thường xuyên nhiều câu lạc bộ như bóng chuyền hơi, dân vũ, văn nghệ quần chúng, dưỡng sinh... với hàng trăm hội viên tham gia. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên tăng lên hơn 40%; gia đình văn hóa đạt 98%. Qua các hoạt động, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được củng cố, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng hiệu quả hơn".

Để đời sống văn hóa cơ sở phát triển bền vững, xã Hoằng Phú đã đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa thôn, khuyến khích các khu dân cư xã hội hóa mua sắm trang thiết bị luyện tập TDTT. Cùng với đó, địa phương đã phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa, câu lạc bộ, tạo điều kiện để người dân tham gia thường xuyên.

Thực tế cho thấy, ở những địa phương có phong trào VHVN, TDTT phát triển, đời sống tinh thần của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao dần trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên; nhà văn hóa, khu thể thao cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả. Các hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025 tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 85,4%; khu dân cư văn hóa đạt 84,7%; tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt khoảng 45%.

Trong bối cảnh đời sống ngày càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe của người dân cũng ngày càng cao, việc duy trì, nâng cao chất lượng phong trào VHVN, TDTT ở cơ sở không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần mà còn tạo nền tảng xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh. Từ những sân chơi giản dị ở khu dân cư, nhiều giá trị tích cực đang được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân từ cơ sở.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi