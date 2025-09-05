Tạo dựng nền tảng cho mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

Tiếng trống khai trường đã điểm, cùng với cả nước, thầy, trò các cấp học, bậc học trong toàn tỉnh bước vào năm học mới 2025-2026 trong niềm hân hoan, phấn khởi và quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sự sáng tạo, giữ vững thành tích của giáo dục xứ Thanh trên “bảng vàng” giáo dục nước nhà.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.

Đánh giá từ thực tiễn cho thấy, thành công của giáo dục Thanh Hóa trong những năm qua là kết quả của quá trình chỉ đạo sáng tạo, năng động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, giáo viên (CBGV) và học sinh (HS) toàn ngành. Đặc biệt, từ đường lối và chiến lược giáo dục của Đảng, ngành giáo dục đã vận dụng một cách linh hoạt để tìm hướng đi đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành. Vì vậy, chất lượng và hiệu quả giáo dục không ngừng được nâng lên qua từng năm học. Trong đó, quy mô, mạng lưới trường lớp được quy hoạch, đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền được học tập của HS. Hiện, toàn tỉnh có gần 2.000 trường học các cấp với tỷ lệ phòng kiên cố đạt trên 91%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 86,8% với 1.719/1.980 trường đạt chuẩn (trung bình chung cả nước là 65%).

Cùng với cơ sở vật chất, công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục ở tất cả các cấp học cũng được quan tâm, chú trọng. Trong năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và UBND các huyện, thị xã, thành phố (cũ) đã tuyển dụng được 3.516 biên chế và lao động hợp đồng làm giáo viên để bổ sung cho số người làm việc còn thiếu tại các cơ sở giáo dục. Trong đó tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục 1.525 người và 1.991 lao động hợp đồng làm GV theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Theo thống kê, trong tổng số hơn 54.000 CBQL, GV, nhân viên toàn ngành, tỷ lệ CBQL và GV có trình độ chuẩn trở lên đạt 98,36%. Trong đó tỷ lệ GV có trình độ đạt chuẩn trở lên ở khối mầm non là 98,85%; khối tiểu học là 97,55%, khối THCS là 97,91% và khối THPT là 100%. Tỷ lệ CBQL và GV toàn ngành có trình độ trên chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019 đạt 33,72%.

Đây là những tiền đề quan trọng cùng với sự nỗ lực của mỗi CBGV, HS để tạo nên những thành quả nổi bật cả trong giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Kết thúc năm học 2024-2025, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục giữ ổn định, huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; tỷ lệ HS tiểu học hoàn thành chương trình đạt trên 99,5%. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có điểm thi trung bình là 6,309 điểm, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập; số điểm 10 là 1.031 điểm; có 1 thủ khoa khối X06; có 7 á khoa toàn quốc. Trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 77/90 HS dự thi đoạt giải, đạt tỷ lệ 85,6% (tỷ lệ HS đoạt giải xếp thứ 5 cả nước). Cũng trong năm học này, Thanh Hóa có 4 HS tham dự vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế các môn Toán, Vật lý và Tin học; 1 HS đoạt HCB trong Cuộc thi Đấu trường toán học Châu Á tổ chức tại Nhật Bản. Với kết quả này, Thanh Hóa tiếp tục nằm trong tốp đầu của cả nước về giáo dục mũi nhọn.

Nhấn mạnh kết quả đạt được của ngành giáo dục tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 diễn ra cuối tháng 8/2025, quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu, nêu rõ: “Đó là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự đoàn kết, sáng tạo, ý chí, quyết tâm vượt khó cùng trách nhiệm cao của đội ngũ CBQL và GV, người lao động toàn ngành. Đó cũng là kết quả của sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà”.

Phát huy kết quả đạt được, bước sang năm học 2025-2026 - năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với những thay đổi lớn khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động; ngành GD&ĐT Thanh Hóa xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai như: Quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác GD&ĐT; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn các đơn vị trường học, phòng văn hóa - xã hội các xã, phường để tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đảm bảo các hoạt động diễn ra liên tục, không gián đoạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức lại quy mô trường, lớp đảm bảo hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo giàu trí tuệ, giỏi chuyên môn và tâm huyết với nghề. Đẩy mạnh các phong trào thi đua để đánh thức tiềm năng và sức sáng tạo của mỗi thầy, cô giáo và HS, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục...

Có thể thấy, sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp “trồng người”. Song, với những thành quả đạt được trong năm học 2024-2025, ngành giáo dục tỉnh nhà đang tạo cho mình một tâm thế vững vàng để bước vào năm học 2025-2026 với niềm tin và khí thế mới. Đặc biệt, với sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, sự nỗ lực của đội ngũ CBGV, HS, tin tưởng chắc chắn rằng ngành giáo dục tỉnh nhà tiếp tục “gặt gái” nhiều “quả ngọt” trong năm học mới.

Bài và ảnh: Phong Sắc