Tạo đột phá từ cải cách thực chất

Quyết tâm gỡ bỏ những “gam màu tối” đang làm khó người dân, doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa tiếp tục triển khai nhiều cách làm mới mang tính đột phá, tạo điểm nhấn trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Phường Đông Sơn công khai thủ tục hành chính cho người dân tiện theo dõi.

Cuối tháng 3/2026, Thanh Hóa ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Sau TP Hà Nội, Thanh Hóa là tỉnh thứ 2 trong cả nước thực hiện mô hình này. Theo bà Lục Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc đưa vào sử dụng các Kiosk thông minh là một trong những giải pháp hiện đại hóa nền hành chính bằng việc tự động hóa quy trình cấp bản sao số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Không đơn thuần là trang bị thêm máy móc, thiết bị, đây còn là một giải pháp công nghệ toàn diện nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, hiện đại, giảm tối đa hồ sơ giấy trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Ngay sau khi ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh, Thanh Hóa chính thức đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC). Với 16 phân hệ, lĩnh vực được tích hợp, Trung tâm IOC Thanh Hóa sẽ hỗ trợ lãnh đạo tỉnh giám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho các cấp, các ngành; đưa ra các dự báo, cảnh báo để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt thông tin, từ đó đưa ra quyết định chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả nhất. Trung tâm IOC Thanh Hóa được ví như “bộ não số” của tỉnh, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn là bước đột phá mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Cải cách hành chính chỉ thực sự hiệu quả khi được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, các địa phương trong tỉnh đã nghiên cứu, áp dụng nhiều mô hình, sáng kiến mới trong giải quyết TTHC và nhận được sự phản hồi tích cực của người dân và doanh nghiệp. Tại xã Hoằng Hóa, từ mô hình “Công sở số - chính quyền không giấy tờ” và “Chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng tổ công nghệ số cộng đồng”, đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã chuyển từ “tiếp nhận hồ sơ” sang “hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng người dân”. Đặc biệt, với mô hình “Dân vận khéo, đối thoại trực tiếp, giải quyết triệt để tại cơ sở”, mọi phản ánh, kiến nghị của công dân đều được giải quyết ngay từ thôn, xóm, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Lê Bỉnh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa, cho biết: “Các nhiệm vụ được lượng hóa cụ thể theo tháng, quý. Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”. Chế độ giao ban định kỳ, hội ý nhanh giữa Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã và các bộ phận chuyên môn được duy trì thường xuyên. Cách làm này không chỉ nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, mà còn khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tăng hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để phục vụ người dân tốt hơn”.

Hướng đến sự hài lòng của người dân, Thanh Hóa đã chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo - phục vụ”. Theo đó, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân cấp, ủy quyền phê duyệt kết quả giải quyết TTHC đối với một số lĩnh vực có tác động trực tiếp và có tỷ trọng đóng góp lớn vào tăng trưởng. Đến nay, tổng số TTHC đã phân cấp, ủy quyền là 415/2.205 thủ tục. Trong đó, số thủ tục được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho giám đốc các sở, ngành là 243; ủy quyền từ giám đốc sở cho trưởng phòng là 22 thủ tục; phân cấp từ UBND tỉnh cho UBND cấp xã là 12 thủ tục; ủy quyền từ Chủ tịch UBND xã cho trưởng phòng chuyên môn cấp xã là 64 thủ tục.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Văn cho rằng: “Việc phân cấp, phân quyền hợp lý đã phát huy năng lực của từng cấp chính quyền, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả; đồng thời tăng tính chủ động, trách nhiệm của cơ quan, người được giao thẩm quyền và giảm tải cho cơ quan cấp trên để tập trung vào công tác quản lý, xây dựng chính sách, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề quan trọng. Đối với tổ chức, công dân, việc phân cấp, phân quyền giúp rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giảm thời gian chờ đợi và luân chuyển hồ sơ, qua đó giảm thời gian, chi phí đi lại để nâng cao mức độ hài lòng khi thực hiện TTHC”. Với ưu điểm đó, các sở, ngành đang tiếp tục đề xuất UBND tỉnh ủy quyền giải quyết đối với 369 thủ tục thuộc thẩm quyền.

Lấy hạ tầng công nghệ thông tin làm nền tảng cho phát triển, Thanh Hóa đã đầu tư, phát triển mới gần 700 trạm BTS, nâng tổng số trạm BTS hiện có là 9.808 trạm; đồng thời phủ sóng thông tin di động đến 100% thôn, bản. Hiện nay, các trung tâm dữ liệu và 5 nền tảng dùng chung hoạt động ổn định, tạo sự thống nhất trong triển khai chính quyền điện tử và tăng hiệu quả kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc vận hành thông suốt. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu hoạt động thường xuyên, hiện đang cung cấp 11 dịch vụ kết nối các phần mềm nội tỉnh và 17 dịch vụ kết nối bên ngoài, tạo sự liên thông trong hoạt động.

Bài và ảnh: Minh Khôi