Tạo đột phá trong phát triển chăn nuôi

Thay đổi phương thức sản xuất trong chăn nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống của người dân, thời gian qua các địa phương trong tỉnh triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng đảm bảo an toàn sinh học, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết.

Người dân xã Xuân Bình áp dụng mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại gà mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông trại Thuận Minh Farm ở xã Thọ Lập là một trong những mô hình tiêu biểu chăn nuôi lợn khép kín theo hướng VietGAP. Xuất phát điểm là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp, cùng với việc thường xuyên phải đối mặt với dịch bệnh khiến cho kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông Phạm Ngọc Sáng, chủ nông trại đã quy hoạch một phần diện tích đất nông nghiệp của gia đình, vay vốn để đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP diện tích hơn 1.000m2, khép kín. Từ khâu chọn con giống, thức ăn, nước uống, vệ sinh thú y đến xử lý chất thải và ghi chép sổ sách đều được áp dụng nghiêm ngặt. Mỗi lứa chăn nuôi, nông trại có trên 200 con lợn thương phẩm và 10 lợn nái. Khu chăn nuôi được thiết kế khoa học, phân khu riêng biệt để thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng bệnh, với tiêu chí mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Nhờ đó, đàn lợn bảo đảm an toàn dịch bệnh, dễ tiêu thụ, đem lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với chăn nuôi truyền thống.

Khác với Nông trại Thuận Minh Farm, mô hình trang trại chăn nuôi gà với tổng đàn 12 nghìn con/lứa của gia đình chị Lê Thị Huế ở xã Yên Phú lại được áp dụng phương pháp mới, nhằm thay đổi phương thức sản xuất. Qua đó, góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phù hợp với xu thế thị trường. Chị Huế đã cải tạo hệ thống chuồng trại, lắp đặt máng ăn, uống tự động theo giờ; đầu tư máy trộn thức ăn để chủ động nguyên liệu, tận dụng nông sản tại địa phương để giảm giá thành sản xuất. Cùng với đó là điều chỉnh khẩu phần dinh dưỡng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đàn vật nuôi. Đánh giá hiệu quả sau khi sử dụng phương pháp mới, chị Huế cho biết có thể tiết kiệm 10 - 20% chi phí. Ngoài ra, còn giảm được chi phí nhân công, hạn chế thức ăn rơi vãi, bảo đảm vệ sinh chuồng trại, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó tạo ra nhiều cơ hội để liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp...

Chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP như gia đình ông Phạm Ngọc Sáng hay như chị Lê Thị Huế chỉ là hai trong nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả đã và đang được người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng trong thời gian qua. Dù vậy, nhìn một cách toàn cục, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, quy mô chăn nuôi ở nông hộ còn nhỏ lẻ, là rào cản đối với việc áp dụng khoa học - kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh cũng như tiêu thụ sản phẩm...

Với mục tiêu tạo sự đột phá trong hoạt động chăn nuôi để nâng cao giá trị gia tăng theo chuỗi giá trị, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hình thức chăn nuôi trang trại từ quy mô nhỏ đến vừa, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng và gắn với tiêu thụ theo chuỗi liên doanh, liên kết. Thông qua việc áp dụng một số cơ chế, chính sách của tỉnh, bước đầu đã có sự liên kết giữa người chăn nuôi với các doanh nghiệp, qua đó được các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư sâu vào lĩnh vực này. Điển hình như chuỗi liên kết chăn nuôi gà gắn với chế biến và tiêu thụ giữa Tập đoàn Japfa Việt Nam, Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty CP Nông sản Phú Gia với các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, Yên Định trước đây; chuỗi liên kết chăn nuôi lợn ngoại hướng nạc ở các địa phương có điều kiện về đất đai, hạ tầng đồng bộ, kiểm soát dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường và có thị trường tiêu thụ ổn định ở các huyện trước đây như Nga Sơn, Triệu Sơn, Hà Trung, Thạch Thành, Bá Thước, Lang Chánh... Cùng với chăn nuôi gia súc, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cũng phát triển chăn nuôi gia cầm theo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như: Chuỗi sản xuất và cung ứng trứng gà công nghiệp của Công ty TNHH Thực phẩm sạch Phúc Vinh; Công ty CP Dịch vụ nông nghiệp Happy Farm Việt Nam triển khai chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ, chế biến với 50 trang trại chăn nuôi gà thả vườn...

Thành công từ mô hình chăn nuôi, chuỗi liên kết là tiền đề quan trọng để người dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi có thể áp dụng, nhân ra diện rộng. Thời gian tới, để thúc đẩy lĩnh vực chăn nuôi phát triển bền vững, một trong những giải pháp được tỉnh Thanh Hóa triển khai đó là tập trung vào việc xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nhất là chăn nuôi lợn hướng nạc, bò sữa và bò thịt chất lượng cao. Tỉnh cũng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, ứng dụng công nghệ cao và theo chuỗi giá trị, nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, tạo điều kiện về đất đai xây dựng chuồng trại, vùng chăn nuôi tập trung, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi nhằm xây dựng chuỗi liên kết giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Xuân Minh