Tạo đà cho chăn nuôi phát triển bền vững

Quý I/2026, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao; tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt; công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, giết mổ được thực hiện đúng quy trình; các chuỗi liên kết duy trì, hoạt động hiệu quả...

Cơ quan chức năng thực hiện chôn lấp, tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng quy định.

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2026 dù có nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều ổ dịch tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước; cùng với đó là nhiều khó khăn do chăn nuôi nhỏ lẻ, mật độ chăn nuôi không đồng đều, thời tiết chuyển mùa tạo thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển... Tuy nhiên, với quyết tâm không để khó khăn làm cản trở mục tiêu tăng trưởng, làm tiền đề phát triển chăn nuôi những tháng tiếp theo, ngành chăn nuôi Thanh Hóa đã có sự nỗ lực lớn và đạt được những kết quả tích cực với giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ. Theo đó, đàn trâu bò của toàn tỉnh có khoảng 287 nghìn con; đàn lợn khoảng 1,3 triệu con; đàn gia cầm khoảng 29,5 triệu con; đàn dê 140 nghìn con.

Các chuỗi liên kết tại các xã có điều kiện về đất đai, đồng bộ về hạ tầng, kiểm soát dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường và có thị trường tiêu thụ ổn định được duy trì và phát triển ổn định; 47 khu, cụm trang trại chăn nuôi tập trung đáp ứng đúng theo quy hoạch vùng, phù hợp với vị trí, địa hình, kinh tế và xã hội của địa phương; các dự án chăn nuôi quy mô lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh cũng đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành chăn nuôi.

Trong quý I/2026, điểm sáng của ngành chăn nuôi là công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là đối với dịch tả lợn châu Phi. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tập trung các nguồn lực để xử lý dứt điểm ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn theo đúng quy định; chủ động triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật. Các địa phương đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch; hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học...

Ngày 25/1/2026 các ổ dịch cuối cùng của tỉnh tại các xã Các Sơn, Trường Lâm, Thiệu Hóa đã qua 21 ngày và công bố hết dịch trên toàn tỉnh. Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện “Năm cao điểm thực hiện công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo và từng bước khống chế bệnh dại trên địa bàn tỉnh năm 2026”; triển khai tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường. Đồng thời, công tác tiêm phòng vắc-xin đợt 1/2026 đã và đang được các địa phương triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y được thực hiện đảm bảo.

Từ những tín hiệu tích cực của hoạt động chăn nuôi những tháng đầu năm, để đạt kết quả tốt thời gian tới, ông Lương Xuân Vũ, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, ngành chăn nuôi tiếp tục sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; coi trọng và tăng cường dự tính, dự báo về thị trường trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu để tiếp tục điều chỉnh quy mô đàn gia súc, gia cầm phù hợp theo nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, chú trọng kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển chăn nuôi với doanh nghiệp làm đầu tầu tham gia chăn nuôi theo chuỗi, gắn với việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; ổn định và phát triển các chuỗi sản xuất. Đồng thời, tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kịp thời ngăn chặn, khống chế, dập tắt các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò, dại... không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, hoàn thành công tác tiêm phòng vắc-xin gia súc, gia cầm đợt 1 trước ngày 30/4 và tiếp tục chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai đợt 2 năm 2026 đảm bảo theo đúng thời gian, tiến độ. Mặt khác, phấn đấu kiểm dịch động vật giống đạt 100%; kiểm dịch trên 90% lượng gia súc, gia cầm lưu thông ra ngoài tỉnh; trên 95% lượng gia súc, gia cầm đi qua các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông; trên 50% gia súc, gia cầm giết mổ được thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; vận động, xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo.

Bài và ảnh: Kim Ngọc