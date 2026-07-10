Tăng phụ cấp ưu đãi nghề để nhà giáo yên tâm cống hiến

Nghị định số 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/5/2026 (Nghị định 182), có hiệu lực thi hành từ ngày 7/7/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ công tác giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập. Chính sách mới được kỳ vọng góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực để đội ngũ nhà giáo và nhân sự trường học yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Nghị định 182 của Chính phủ giúp các nhà giáo yên tâm công tác.

17 năm công tác và kiêm nhiệm nhiều vị trí như thiết bị thí nghiệm, văn thư, thư viện, y tế học đường..., chị Lê Thị Yến, nhân viên Thiết bị thí nghiệm Trường THCS Vĩnh Thành (xã Vĩnh Lộc), bày tỏ vui mừng khi Nghị định số 182 mở rộng đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi. Theo chị Yến, đây là sự ghi nhận đối với đội ngũ nhân viên trường học, những người nhiều năm đảm nhận nhiều phần việc nhưng chế độ đãi ngộ còn hạn chế. Chị cũng mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu chính sách phù hợp đối với những nhân viên kiêm nhiệm nhiều vị trí trong nhà trường.

Nghị định 182 đã mở rộng đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi, trong đó lần đầu tiên nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được thụ hưởng. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối với nhiều nhóm nhà giáo, đặc biệt ở các cấp học, lĩnh vực và địa bàn đặc thù, góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực, thu hút và “giữ chân” đội ngũ nhà giáo, nhân sự giáo dục yên tâm công tác.

Thầy giáo Đỗ Trương Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thành chia sẻ: “Không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, Nghị định số 182 còn có giá trị tinh thần to lớn: Khẳng định mạnh mẽ giáo dục luôn được Đảng, Nhà nước đặt ở vị trí đặc biệt quan trọng; người thầy tiếp tục được tôn vinh đúng với vai trò là lực lượng quyết định chất lượng nguồn nhân lực quốc gia”.

Được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện đặc thù nghề nghiệp của từng cấp học, từng vùng miền, bảo đảm tính công bằng và tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo, đặc biệt, Nghị định số 182 quy định nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học không thuộc khu vực khó khăn được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 45%. Nếu công tác tại xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo, xã biên giới thì mức phụ cấp lên tới 60%.

Gắn bó nhiều năm với việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở Trường Mầm non Nhi Sơn (xã Nhi Sơn), cô giáo Lâu Thị Dính chia sẻ: “Là một giáo viên mầm non đang công tác tại khu vực biên giới, tôi rất vui mừng và phấn khởi khi đội ngũ làm công tác giáo dục, đặc biệt, đội ngũ nhà giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới như chúng tôi được quan tâm. Việc xác lập các chính sách ưu đãi đặc thù, nâng cao phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên là sự động viên kịp thời, góp phần nâng cao vị thế của nghề giáo, giúp đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác và cống hiến lâu dài cho sự nghiệp trồng người. Chúng tôi là những người hằng ngày vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất, khoảng cách địa lý để duy trì việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì vậy, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực để mỗi thầy, cô tiếp tục bám trường, bám lớp, gắn bó với nghề. Đây cũng là yếu tố quan trọng để thu hút giáo viên trẻ yên tâm công tác lâu dài tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa".

Nghị định 182 là một trong những chính sách cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Muốn tạo đột phá về giáo dục, trước hết cần xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh. Khi được bảo đảm về chính sách, điều kiện làm việc và được tôn vinh xứng đáng, đội ngũ nhà giáo sẽ có thêm động lực đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục.

Bài và ảnh: Linh Hương