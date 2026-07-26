Thi tốt nghiệp THPT: Dự kiến dùng AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thiện đề án Tổ chức thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026–2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị này đã hoàn thiện đề án Tổ chức thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026–2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Theo đề án, công nghệ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thi được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa các công đoạn có thể tự động hóa đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người.

Các công nghệ dự kiến được nghiên cứu, ứng dụng gồm: mã hóa đề thi, bài thi và dữ liệu kỳ thi; tự động phân phối, thu nhận và sao lưu bài thi; ghi nhật ký toàn bộ thao tác trên hệ thống; giám sát trạng thái máy thi và phát hiện dấu hiệu bất thường; đối soát danh tính, quản lý quyền truy cập và phân quyền vận hành; tự động chấm các dạng câu hỏi khách quan; phân tích dữ liệu khảo thí để đánh giá độ khó, độ phân biệt của câu hỏi thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng dự kiến sử dụng AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2026, việc tổ chức thi thử nghiệm trên máy tính được triển khai tại 15 tỉnh, thành phố với sự tham gia của 143 cơ sở giáo dục, 36.178 thí sinh tham gia, khoảng 143.000 lượt thi.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trên máy tính sẽ bắt đầu thực hiện thử nghiệm ở các vùng thuận lợi từ năm 2027.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thi-tot-nghiep-thpt-du-kien-dung-ai-ho-tro-xay-dung-ngan-hang-cau-hoi-thi-post1126323.vnp