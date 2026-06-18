Tăng liên kết, tạo sức bật cho doanh nghiệp

Các hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa không chỉ làm tốt vai trò kết nối hội viên, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, mà còn tăng cường liên kết, tạo hành động chung rõ nét trong hỗ trợ doanh nghiệp và tham gia xây dựng, phản biện chính sách. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tăng cường liên kết, hợp tác, xúc tiến đầu tư thương mại.

Cầu nối đồng hành cùng doanh nghiệp

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 22 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Hầu hết các doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nhân nữ Thanh Hóa, Hội doanh nhân trẻ, hội doanh nghiệp xã, phường và các hội, hiệp hội thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác. Các hội, hiệp hội doanh nghiệp luôn giữ vững vai trò là tổ chức đại diện, cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền, đồng hành, tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đáng chú ý, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ tháng 7/2025, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã chủ động tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương vận động và hỗ trợ thành lập được trên 60 hội doanh nghiệp xã, phường để duy trì mạng lưới liên kết doanh nghiệp ở cơ sở. Đồng thời, kết nạp thêm 2 hội viên liên kết, 6 hội ngành hàng cấp tỉnh. Theo Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng: “Vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp ngày càng quan trọng với tư cách là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền. Trong giai đoạn phát triển mới, các hội, hiệp hội đang nỗ lực trở thành nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn, cập nhật chính sách, đào tạo chuyển đổi số, kết nối thị trường và chuỗi cung ứng”.

Đồng quan điểm, ông Lê Viết Phượng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp xã Hoằng Giang cho rằng: “Các hội, hiệp hội doanh nghiệp là nơi tạo môi trường hoạt động thực chất cho hội viên thông qua các nền tảng kết nối đầu tư, chia sẻ dữ liệu thị trường, cũng như tăng cường trao đổi, thảo luận và hỗ trợ lẫn nhau”.

Không chỉ là nơi kết nối hội viên, các hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành tổ chức nhiều hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, các diễn đàn kinh tế về phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trở thành kênh phản biện chính sách quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân. Nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được phản ánh kịp thời và được cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã tích cực tham mưu, góp ý hàng trăm văn bản liên quan đến các cơ chế, chính sách về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Chủ tịch Hiệp hội Đá Thanh Hóa Nguyễn Văn Thọ chia sẻ: "Hiệp hội cũng tham gia tích cực vào quá trình phản biện, đóng góp ý kiến, tham mưu xây dựng chính sách pháp luật; góp phần thúc đẩy các chính sách công bằng, minh bạch và tạo hành lang thông thoáng cho hoạt động của doanh nghiệp hội viên’’.

Tạo sức mạnh cộng hưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, liên kết giữa các hội, hiệp hội doanh nghiệp càng trở nên quan trọng. Bởi đây là nền tảng để hình thành các mạng lưới hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực, giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế của nhau.

Tại tỉnh Thanh Hóa, việc xây dựng một mạng lưới kết nối rộng khắp giữa các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, nữ doanh nhân, doanh nghiệp ngành nghề góp phần hình thành một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, năng động và có khả năng thích ứng cao trước những biến động của thị trường. "Khi các doanh nghiệp cùng chia sẻ, kết nối thông tin, công nghệ, nguồn lực, kinh nghiệm quản trị và các mô hình kinh doanh hiệu quả, sức cạnh tranh của cả cộng đồng doanh nghiệp sẽ được nâng lên’’, bà Lương Thị Lài, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân nữ Thanh Hóa khẳng định.

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định rõ vai trò của các tổ chức đại diện doanh nghiệp trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Điều này càng đặt ra yêu cầu các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ hội viên. Chú trọng xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, chia sẻ thông tin kịp thời, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác điều hành, quản lý hội viên và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Khi các hội, hiệp hội cùng đồng hành, cùng kết nối và cùng hành động vì mục tiêu chung, sẽ tạo nên nguồn lực lớn thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều lợi thế từ hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện và các dự án động lực quy mô lớn đang phát huy hiệu quả. Đây là thời điểm để cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc, bứt phá và khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế. Và để lực lượng ấy phát huy tối đa tiềm năng, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa các hội, hiệp hội doanh nghiệp, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, năng động và đổi mới sáng tạo. Khi sức mạnh liên kết được phát huy, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực, nguồn lực và cơ hội phát triển. “Liên kết không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mở ra những không gian phát triển mới trong tương lai. Đó chính là chìa khóa để cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của tỉnh”, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng khẳng định.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc