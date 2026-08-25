Tăng khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp không ít khó khăn trong phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là khả năng tiếp cận vốn tín dụng.

Công nhân Công ty TNHH MTV Cơ khí Minh Đức (Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga) trong ca sản xuất.

Điểm nghẽn trong tiếp cận tín dụng

Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tiếp cận vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nhưng để một khoản vay thực sự trở thành động lực tăng trưởng, doanh nghiệp phải chứng minh được khả năng sử dụng vốn hiệu quả và tạo ra dòng tiền để trả nợ.

Ông Cao Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Sơn Lâm, xã Thường Xuân cho biết: “Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản như chúng tôi quan tâm không chỉ là lãi suất mà còn là khả năng tiếp cận khoản vay phù hợp với chu kỳ sản xuất, nhất là khoảng thời gian từ lúc nhập nguyên liệu đến khi thu được tiền hàng thường có độ trễ. Điều này đòi hỏi nguồn vốn phải đủ dài, ổn định và có tính dự báo để chủ động tính toán chi phí vận hành”.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn thiếu tài sản bảo đảm; báo cáo tài chính, phương án kinh doanh chưa đủ sức thuyết phục; dòng tiền chưa ổn định. Một số doanh nghiệp còn tâm lý e ngại vay vốn vì lo áp lực trả nợ trong bối cảnh thị trường biến động. Đây chính là những nguyên nhân khiến khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp chưa tương xứng với nhu cầu và nguồn cung tín dụng.

Anh Nguyễn Hữu Thế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa cho rằng: “Một trong những điểm nghẽn tiếp cận tín dụng là yêu cầu tài sản thế chấp. Doanh nghiệp mong muốn được đánh giá toàn diện hơn dựa trên dòng tiền, đơn hàng, năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ thay vì chỉ nhìn vào tài sản bảo đảm”.

Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cho rằng, ngân hàng không thể chỉ dựa vào nhu cầu vốn để quyết định cho vay, mà phải đánh giá khả năng trả nợ, hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh và mức độ minh bạch tài chính của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp minh bạch hơn, ngân hàng có cơ sở đánh giá đúng rủi ro và xây dựng sản phẩm tín dụng phù hợp.

Để dòng vốn “chảy” đến đúng địa chỉ

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 5.300 doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng với ngân hàng với tổng dư nợ đạt trên 70.000 tỷ đồng. Để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, các tổ chức tín dụng đã chủ động triển khai các giải pháp giảm lãi vay, mở rộng hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, cho vay tín chấp, thực hiện phân loại và ưu tiên xử lý nhanh cho các đơn vị có phương án kinh doanh tốt nhưng gặp khó khăn tạm thời; chủ động cơ cấu khoản vay và bổ sung vốn dựa trên khả năng phục hồi sản xuất.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa dành nguồn vốn cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc TPBank Bắc Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi thiết kế chương trình riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gặp khó khăn về điều kiện vay vốn, báo cáo tài chính,... Chúng tôi có thể hỗ trợ chứng minh dòng tiền; với tài sản đảm bảo có thể cho vay tín chấp tỷ lệ lên đến 95%”.

Dưới góc độ quản lý, đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 cho rằng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh số hóa hoạt động tín dụng; phát triển các sản phẩm phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường tư vấn để doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn được thời hạn và phương thức vay phù hợp với chu kỳ dòng tiền.

Về phía doanh nghiệp cũng cần chuyển từ tư duy “đi vay khi thiếu vốn” sang chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, nâng cao năng lực quản trị và minh bạch dòng tiền. Khi rào cản tiếp cận vốn được dỡ bỏ và dòng tiền tìm đúng địa chỉ sản xuất, kinh doanh, khoảng cách giữa “có vốn” và “hấp thụ được vốn” sẽ được thu hẹp. Đây cũng chính là nền tảng để dòng vốn ngân hàng trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, tiếp tục có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc