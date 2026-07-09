Tăng cường quản lý đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Y tế vừa có kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-CP/NQ-CP ngày 05/4/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 207-KL/TW ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Mục đích nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 87/NQ-CP trong lĩnh vực y tế, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, liên tục và lâu dài; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, nhất là người đứng đầu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, quán triệt, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm chỉ đạo của các cấp trong tổ chức triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới; Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế; Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định chức năng, nhiệm vụ theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu, gắn quyền hạn với trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện công bằng, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả; Phát huy vai trò các tổ chức xã hội và doanh nghiệp; Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đổi mới công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân và người tiêu dùng; Đẩy mạnh lồng ghép thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế vào công tác chuyên môn của đơn vị; Tăng cường công tác trao đổi thông tin từ sớm, từ xa với các cơ quan chức năng thực thi các nước, các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế (Interpol, WCO, WHO); Phối hợp xây dựng các chương trình, phương án, kế hoạch chung trong công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia về hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực y tế.

Yêu cầu việc tổ chức quán triệt và nghiêm túc triển khai Nghị quyết 87/NQ-CP gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan tới công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Xác định rõ vai trò của người đứng đầu các đơn vị đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tăng cường trách nhiệm chỉ đạo của các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Có lộ trình, kế hoạch cụ thể đối với việc thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị.

HG (Nguồn: Bộ Y tế)