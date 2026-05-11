Tăng cường phòng, chống bệnh viêm não Nhật Bản

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm não Nhật Bản trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có văn bản đề nghị các cơ sở y tế tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, toàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Đây là tín hiệu cảnh báo nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong thời điểm cao điểm mùa hè - thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh yêu cầu các Trung tâm Y tế trên địa bàn tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, co giật hoặc rối loạn ý thức tại cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh. Khi phát hiện ca bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần tiến hành điều tra dịch tễ trong vòng 24 giờ, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm để kịp thời xử lý.

Cùng với đó, các địa phương cần triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý môi trường, phun hóa chất diệt muỗi, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ ổ bọ gậy tại khu vực có nguy cơ cao.

Đối với công tác tiêm chủng, ngành y tế yêu cầu các trạm y tế rà soát trẻ trong độ tuổi tiêm chủng chưa tiêm đủ mũi vắc xin viêm não Nhật Bản để tổ chức tiêm bù, tiêm vét, bảo đảm tỷ lệ bao phủ trên 95%. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình tiêm chủng an toàn, không để xảy ra tình trạng thiếu vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Ngành y tế cũng đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng bệnh như ngủ màn kể cả ban ngày, vệ sinh môi trường, chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ, di dời chuồng gia súc ra xa khu vực sinh hoạt. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, co giật, yếu tay chân... người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị và nhân lực để tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; thực hiện phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuyển tuyến an toàn đối với các trường hợp nặng.

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, lây truyền qua muỗi đốt, có thể để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Tiêm vắc xin đầy đủ và chủ động phòng chống muỗi đốt là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh.

Tô Hà