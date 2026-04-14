Tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Chiều 14/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị ( HĐQT ) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II / 2026. Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2026, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị NHCSXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chủ động triển khai có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, kịp thời phân giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng; tổ chức triển khai các chương trình tín dụng mới. Đồng thời, chỉ đạo giám sát, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót trong việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

Đến ngày 31/3, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 17.326 tỷ đồng, tốc độ tăng 4,9% so với đầu năm, với hơn 242.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Chất lượng tín dụng đảm bảo, tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp so với bình quân chung toàn quốc. Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được duy trì ổn định, nề nếp tại 547/547 điểm giao dịch. Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội được triển khai hiệu quả với 6.341 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, bản, tổ dân phố.

Trong quý I/2026, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 3.510 lao động; giúp 414 học sinh sinh viên vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo 15.897 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, xây mới, sửa chữa 140 căn nhà ở xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đầu tư tín dụng cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, trong quý II/2026, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đề nghị Ban đại diện tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; tham mưu chuyển nguồn vốn sang NHCSXH Chi nhánh tỉnh để thực hiện cho vay các đối tượng chính sách theo kế hoạch. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong nhân dân; kịp thời phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; chiến lược phát triển NHCSXH tại Thanh Hóa đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tín dụng chính sách xã hội, góp phần xây dựng NHCSXH hiện đại, hội nhập và thực hiện các mục tiêu trong chiến lược chuyển đổi số của NHCSXH và Quốc gia.

Tập trung tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác địa phương sang NHCSXH để cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó, chú trọng triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển các ngành, nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, liên kết theo chuỗi giá trị ...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành có liên quan khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập, phê duyệt Danh sách đối tượng thụ hưởng hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Quyết định số 20/2026 của UBND tỉnh cung cấp cho NHCSXH Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa làm cơ sở để xét duyệt cho vay. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, tín dụng ưu đãi đến với Nhân dân, đặc biệt là các chương trình tín dụng mới, công tác giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót trong việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn. Qua đó góp phần quan trọng hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Khánh Phương