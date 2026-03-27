Tăng cường phối hợp, bảo đảm điện phục vụ sản xuất, kinh doanh

Chiều 27/3, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) nhằm trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong cung ứng điện, đồng thời thống nhất các giải pháp phối hợp bảo đảm điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện CTĐL Thanh Hóa đã thông tin về tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo đó, ngành điện đã chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện; xây dựng mới và nâng công suất nhiều trạm biến áp; phát triển các tuyến cấp điện riêng cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các phụ tải lớn.

Cùng với đó, công tác dự báo nhu cầu điện được triển khai sát với kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, giúp hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng cung cấp điện tiếp tục được cải thiện, thời gian mất điện và số lần gián đoạn giảm rõ rệt, góp phần giảm chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ngành điện đã hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến, rút ngắn thời gian cấp điện, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vận hành, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho khách hàng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đại diện CTĐL Thanh Hóa chỉ ra một số khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao, trong khi thời tiết năm 2026 được dự báo nắng nóng kéo dài, gây áp lực lớn lên hệ thống điện.

Theo đó, một số tồn tại chủ yếu đến từ phía doanh nghiệp và chủ đầu tư hạ tầng như: đăng ký nhu cầu phụ tải chưa sát thực tế; thay đổi tiến độ đầu tư nhưng chưa kịp thời thông tin cho ngành điện; phối hợp khảo sát, thống nhất phương án cấp điện chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, tại một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng điện nội bộ chưa được đầu tư đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ cấp điện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vận hành. Một số doanh nghiệp còn chậm thanh toán tiền điện, chưa chú trọng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; việc điều chỉnh phụ tải trong giờ cao điểm còn hạn chế.

Đáng lưu ý, việc phát triển điện mặt trời mái nhà tại một số doanh nghiệp vẫn còn lúng túng về quy định, chưa phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong đấu nối, tiềm ẩn rủi ro cho hệ thống điện khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc CTĐL Thanh Hóa Hoàng Hải nhấn mạnh: Ngành điện luôn xác định và ưu tiên nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; nâng cao chất lượng dịch vụ và minh bạch trong cung cấp điện.

Tuy nhiên, để làm tốt nhiệm vụ này, rất cần sự phối hợp chặt chẽ, chủ động từ phía cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong việc cung cấp thông tin nhu cầu phụ tải, đầu tư hạ tầng điện đồng bộ và sử dụng điện hiệu quả.

Lãnh đạo CTĐL Thanh Hóa đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường vai trò kết nối, định hướng các doanh nghiệp hội viên thực hiện tốt việc dự báo nhu cầu điện, thông báo sớm kế hoạch mở rộng sản xuất; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia điều chỉnh phụ tải (DR), dịch chuyển khung giờ sản xuất trong giờ cao điểm; phát triển điện mặt trời mái nhà đúng quy định; sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận những nỗ lực của ngành điện trong thời gian qua, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp; đồng thời kiến nghị ngành điện tiếp tục nâng cao tính dự báo, công khai thông tin về kế hoạch đầu tư lưới điện; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi số và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Tại hội nghị, hai bên cũng đã thảo luận, đề xuất một số giải pháp phối hợp trọng tâm, trong đó đáng chú ý là việc thiết lập đầu mối liên hệ thường xuyên để trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến cung cấp và sử dụng điện; duy trì trao đổi định kỳ và đột xuất khi cần thiết để cập nhật tình hình cung cấp điện, nhu cầu sử dụng điện và các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; phối hợp khảo sát, làm việc sớm với các dự án đầu tư mới, đặc biệt tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công khai thông tin về kế hoạch đầu tư lưới điện để doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất; hướng tới xây dựng và ký kết quy chế phối hợp cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối.

Minh Hằng