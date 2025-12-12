Tăng cường liên kết, mở rộng không gian kết nối doanh nghiệp

Chiều ngày 12/12, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tổ chức Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Kết nối giao thương Thanh Hóa năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân. Hội nghị có sự tham dự của các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Kết nối giao thương Thanh Hóa năm 2025 được tổ chức trên cơ sở thực hiện Chương trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khai mạc hội nghị.

Những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã nỗ lực phát huy vai trò cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền, chủ động tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương doanh nghiệp Thanh Hóa ba miền tại các địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng... Qua đó, hình ảnh doanh nghiệp Thanh Hóa ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng và thị trường cả nước. Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết thương mại, mở rộng hợp tác đầu tư và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, năng động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các đại biểu dự hội nghị.

Với chủ đề “Tăng cường liên kết doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững”, hội nghị đã trở thành diễn đàn trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và cơ quan quản lý. Nhiều ý kiến tập trung phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu liên kết sản xuất - tiêu thụ, mở rộng chuỗi cung ứng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, ứng dụng chuyển đổi số, thích ứng với các tiêu chuẩn xanh và yêu cầu phát triển bền vững.

Ông Lê Quý Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải phòng phát biểu tại hội nghị.

Các doanh nghiệp cũng đánh giá cao vai trò của các chương trình kết nối giao thương trong việc giảm chi phí tiếp cận thị trường, mở rộng đối tác, gia tăng cơ hội hợp tác đầu tư. Không chỉ dừng ở trao đổi thông tin, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp kết nối, tìm kiếm đối tác, đặt nền móng cho các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí khẳng định, trong những năm qua, Thanh Hóa luôn nhất quán quan điểm “Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp chủ động - Hiệp hội đồng hành”. Tỉnh coi xúc tiến thương mại, kết nối giao thương không chỉ là hoạt động kinh tế thuần túy, mà là nhiệm vụ trọng tâm, nền tảng để thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách để hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thường xuyên, hiệu quả các hoạt động khảo sát, xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối giao thương với doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thông qua các hoạt động này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã từng bước phát huy vai trò điều phối, là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với thị trường, giữa chính quyền với cộng đồng sản xuất - kinh doanh; góp phần mở rộng thị trường, định vị thương hiệu và lan tỏa giá trị hàng hóa sản xuất trong tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc Hội nghị Xúc tiến thương mại và Kết nối giao thương Thanh Hóa năm 2025 tiếp tục được tổ chức thể hiện rõ sự chủ động, tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cũng như quyết tâm của các cấp chính quyền trong xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện, thúc đẩy liên kết, mở rộng các tuyến thương mại mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định thương hiệu sản phẩm Thanh Hóa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các tham luận, ý kiến tại hội nghị được đánh giá là tâm huyết, thiết thực, phản ánh đúng nhu cầu, khát vọng và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới. Trên cơ sở các kiến nghị của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tại hội nghị, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch liên quan đến phát triển hạ tầng, vùng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.

Thanh Hóa cũng tiếp tục xác định hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, mở rộng thị trường là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm là chuyển đổi xúc tiến thương mại theo hướng hiện đại, dựa trên công nghệ số; hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực, OCOP; mở rộng mạng lưới liên kết doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và quản trị theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, tỉnh cam kết kiến tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, thân thiện, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng logistics và duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại với doanh nghiệp.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Logistics Hải Phòng và Hiệp hội đá Thanh Hóa.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký quy chế phối hợp, biên bản ghi nhớ giữa các hội, hiệp hội và các doanh nghiệp.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp.

Bên lề hội nghị, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu.

Doanh nghiệp tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức.

Nhiều sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP... được giới thiệu bài bản, thể hiện rõ nỗ lực nâng cao chất lượng, mẫu mã và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Thanh Hóa.

Minh Hằng