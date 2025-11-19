Tăng cường kiểm soát biên giới, cửa khẩu

Những tháng cuối năm hoạt động xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu tăng mạnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới của tỉnh cũng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường kiểm soát biên giới, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn kiểm tra, kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện qua lại cửa khẩu.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 37,376km đường biên giới; quản lý hoạt động xuất nhập cảnh; thực hiện công tác đối ngoại biên phòng; bảo đảm an ninh trật tự các xã Sơn Thủy, Na Mèo. CKQT Na Mèo tiếp giáp với CKQT Nậm Xôi (Hủa Phăn, Lào), có vị trí địa lý quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hàng năm có khoảng từ 20.000 đến 30.000 lượt người xuất nhập cảnh hợp tác, trao đổi hàng hóa và thăm thân. Thông qua cửa khẩu, Nhân dân hai bên biên giới không chỉ giao lưu, trao đổi hàng hóa mà còn có thể cùng nhau tham gia hoạt động văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của hai nước. Hiện nay, các loại hàng hóa phổ biến thường được xuất khẩu qua cửa khẩu gồm vật liệu xây dựng, các loại phương tiện máy móc, xăng, dầu... và nhập khẩu gỗ xẻ, dược liệu, quặng, nông sản.

Thượng tá Hoàng Ngọc Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo, cho biết: "Đồn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu. Với phương châm “ngoài bình thường, trong chặt chẽ” kiểm tra rất kỹ nhưng cũng tạo điều kiện thông thoáng hết sức để cho người dân, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu".

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 3 cửa khẩu đất liền là CKQT Na Mèo, Cửa khẩu quốc gia Tén Tằn, Cửa khẩu Khẹo, giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào). Ngoài ra, còn có nhiều đường mòn, lối mở do người dân hình thành từ lâu phục vụ giao thương, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Thời gian qua, công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hoạt động buôn lậu vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng một số đối tượng lén lút vận chuyển nhỏ lẻ hàng hóa qua các đường mòn, lối mở. Bên cạnh đó, gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn thị trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Trong 5 năm qua, lực lượng hải quan và BĐBP Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phối hợp hoạt động; hai lực lượng đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu đường bộ cho 117.252 lượt người/23.812 lượt phương tiện/232.309 tấn hàng hóa các loại, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, đầy đủ thủ tục theo pháp luật. Các đơn vị biên phòng và hải quan cửa khẩu đã tổ chức tuần tra biên giới, khu vực cửa khẩu, hai bên cánh gà và các địa bàn trọng điểm được 120 lượt/650 lượt cán bộ, công chức tham gia; qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, cửa khẩu của các loại đối tượng; bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực cửa khẩu; bắt giữ, khởi tố vụ án hình sự 8 vụ/9 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; 1 vụ/3 đối tượng dùng giấy tờ giả mạo để xuất nhập cảnh; tang vật thu được gồm hơn 20kg ma túy các loại; 2 khẩu súng quân dụng, trên 100 viên đạn, 2 xe ô tô...

Dự báo thời gian tới, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại có thể tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, đòi hỏi các lực lượng chức năng của tỉnh phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng” về buôn lậu. Song song với đó, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân - mỗi người dân biên giới là “tai, mắt” giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, đặc biệt là thực phẩm không rõ nguồn gốc. Khi người dân thực sự đồng hành cùng chính quyền và lực lượng biên phòng, tuyến biên giới sẽ trở thành “lá chắn” vững vàng, góp phần xây dựng môi trường kinh tế - xã hội ổn định, an toàn.

Để đạt được mục tiêu đó, BĐBP Thanh Hóa đã triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Các cấp ủy, chính quyền chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vận động Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả gắn kết giữa bảo vệ biên giới và phòng, chống buôn lậu như: “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”, “Đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới”... Những mô hình này không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền trong cộng đồng, mà còn tạo “thế trận lòng dân” vững chắc huy động sức mạnh toàn dân trong đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại.

Bài và ảnh: Hoàng Lan