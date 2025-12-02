Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

Thực hiện đường lối đối ngoại “chủ động, tích cực, hiệu quả”, nhiệm kỳ qua tỉnh Thanh Hóa đã thúc đẩy công tác đối ngoại phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Tiết mục múa kết hợp giữa nghệ sĩ hai nước Việt Nam - Lào tại chương trình biểu diễn nghệ thuật Lào tại Thanh Hóa.

Những ngày cuối tháng 11/2025 đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga để xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch. Chuyến thăm là cơ hội để lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp của tỉnh, nhà đầu tư Liên bang Nga cùng nhau chia sẻ, trao đổi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên tinh thần cùng nhau phát triển. Chuyến thăm kết thúc tốt đẹp đã để lại dấu ấn đậm nét, mở ra thời kỳ hợp tác mới, sâu sắc hơn giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Liên bang Nga.

Cùng thời điểm này, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã tham dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật tại tỉnh Quảng Ninh. Trong khuôn khổ diễn đàn, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế nổi trội của Thanh Hóa - điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế. Nhật Bản hiện đang là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và là nhà đầu tư có vốn đăng ký lớn nhất tại Thanh Hóa, với nhiều dự án trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh và của Việt Nam. Qua tham dự diễn đàn, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của Nhật Bản để mở ra cơ hội lớn cho thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của tỉnh trong những năm tới.

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, nhấn mạnh: “Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại, trọng tâm là kinh tế đối ngoại. Tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với một số tỉnh, thành phố ở một số nước, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các đối tác chiến lược, quan trọng"...

Nắm vững mục tiêu đó, tỉnh Thanh Hóa đã vạch ra đường hướng cho công tác đối ngoại phù hợp với bối cảnh và tình hình mới. Theo đó, Thanh Hóa đã giữ vững quan hệ hữu nghị hợp tác lâu dài với các địa phương đã ký kết như tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào (thiết lập năm 1967); thành phố Seongnam, Hàn Quốc (năm 2013); tỉnh Mittelsachsen, CHLB Đức (năm 2013); tỉnh Farwaniyah, Cô-oét (năm 2018); tỉnh Niigata, Nhật Bản (năm 2023)... Hiện nay, Thanh Hóa đang xúc tiến để thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với một số địa phương thuộc các quốc gia có lợi thế về sản xuất, ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ cao như khu vực Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đã ghi dấu ấn đậm nét khi tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng. Nổi bật trong đó phải kể đến chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc; 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và TP Seongnam, Hàn Quốc; chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn... Thành công của các sự kiện đã một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giữa Thanh Hóa với bạn bè quốc tế.

Các hoạt động ngoại giao kinh tế cũng đã đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển của tỉnh thông qua thúc đẩy thu hút đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ và kiến thức mới, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm, tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống Nhân dân, nâng cao vị thế của tỉnh trên trường quốc tế. Nhờ đó, lũy kế đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 179 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 15,6 tỷ USD. Nhiều năm liền, Thanh Hóa giữ vị trí dẫn đầu khu vực miền Trung về thu hút FDI. Nhiều dự án FDI, viện trợ quy mô lớn đã và đang hiện thực hóa khát vọng đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư. Ngoài ra, Thanh Hóa đã huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực ODA với 9 dự án, tổng vốn 2.686 tỷ đồng. Hiện tại toàn tỉnh có khoảng 304 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu đến 68 nước và vùng lãnh thổ, với 55 chủng loại hàng hóa.

Cùng với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh xứ Thanh tới bạn bè quốc tế. Nhiều sự kiện ngoại giao văn hóa nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước đã được tổ chức thành công như: Tuần văn hóa Việt - Lào, gặp gỡ Việt Nam - Hàn Quốc, gặp gỡ Việt Nam - Nhật Bản... Thanh Hóa cũng tích cực lồng ghép giới thiệu văn hóa địa phương trong các chương trình làm việc với các đoàn nước ngoài; phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa với nhiều hoạt động phong phú, sâu sắc.

Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thách thức đặt ra đối với công tác đối ngoại của tỉnh Thanh Hóa là không nhỏ. Do đó, trong chương trình đối ngoại giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại, trọng tâm là kinh tế đối ngoại; tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với một số tỉnh, thành phố nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, nhất là các đối tác chiến lược, quan trọng. Cùng với tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, Thanh Hóa tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quảng bá thương hiệu, nâng tầm vị thế của tỉnh trên trường quốc tế.

Bài và ảnh: Tố Phương