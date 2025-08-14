Chỉ sau 1 ngày phát động, có hơn 31.800 lượt ủng hộ 7 tỷ đồng cho nhân dân Cuba

Theo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ hơn một ngày sau khi phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”, hơn 31.800 lượt ủng hộ của nhân dân cả nước đã gửi tới số tài khoản ủng hộ của chương trình. Số tiền ủng hộ tính đến 6h30 ngày 14/8 đã lên tới hơn 7 tỷ đồng.

Phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Mỗi đóng góp dù nhỏ đều là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện nghĩa tình sâu sắc của nhân dân Việt Nam với Cuba - người bạn thủy chung trong những năm tháng khó khăn nhất.

Trước đó, ngày 13/8, thiết thực triển khai các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025” nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (1960-2025), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì phát động cấp quốc gia chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”.

Các đơn vị phối hợp tổ chức gồm: Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân.

Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13/8-16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỷ đồng) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Chương trình được phát động nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Chương trình là hoạt động nhân đạo mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó và tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba. Đây cũng là dịp để tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn.

Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba chỉ sau 1 ngày phát động. (Ảnh: Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam)

Ôn lại tình đoàn kết anh em giữa Việt Nam và Cuba 65 năm qua, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh nhắc lại dấu mốc lịch sử ngày khởi đầu ngày 2/12/1960, Cuba là quốc gia đầu tiên của Tây Bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Đặc biệt, tháng 9/1973, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới vượt vĩ tuyến 17 tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Tại vùng “đất lửa” Quảng Trị, Lãnh tụ Fidel Castro một lần nữa khẳng định tuyên bố bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng nhân dân Cuba đã dành những nguồn lực vật chất to lớn, quý báu gửi đến một cách kịp thời cho nhân dân Việt Nam kháng chiến và kiến quốc. Các đội cán bộ kỹ thuật Cuba có mặt trên đường mòn Hồ Chí Minh ở Trường Sơn; các đội rà phá bom mìn, ngư lôi có mặt ở cảng Hải Phòng. Hay khách sạn Thắng Lợi; tuyến đường Xuân Mai-Sơn Tây; bệnh viện đa khoa Đồng Hới; trại gà giống Lương Mỹ; trại bò giống Ba Vì, Bệnh viện Việt Nam-Cuba... là những công trình tiêu biểu ghi tạc tình đoàn kết, giúp đỡ anh em Cuba-Việt Nam.

“Trong suốt 65 năm qua, hai nước đã kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba luôn được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp.

Năm 2025, hai nước tổ chức “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuỗi hoạt động ý nghĩa đó, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba là hoạt động được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và các đoàn thể nhân dân tổ chức; nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của thiên tai, dịch bệnh và chính sách bao vây, cấm vận...

Theo đó, trong 65 ngày diễn ra Chương trình, các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; quét mã QR chuyển khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money); trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, quyên góp “kế hoạch nhỏ” ủng hộ bạn nhỏ Cuba...

Số tiền thu được sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025./.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của Chương trình: - Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM - Số tài khoản: 2022 - Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) - Nội dung chuyển khoản: CUBA Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025-16/10/2025.

Theo TTXVN