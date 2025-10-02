Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết

Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài”, hoạt động đối ngoại biên phòng của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, phát triển đúng theo quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng; thiết thực bảo vệ cuộc sống bình yên của đồng bào các dân tộc khu vực giáp biên.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác biên phòng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn.

Đồn Biên phòng Bát Mọt có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 17km đường biên giới, 9 mốc giới và Cửa khẩu phụ Khẹo, tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Nhiều năm qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Lào thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh biên giới quốc gia, phối hợp làm tốt công tác tuần tra song phương nhằm đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, vận động Nhân dân vùng biên hai nước thực hiện tốt các nội dung Hiệp định quy chế biên giới. Với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, nhiều năm nay, vượt qua hàng chục km đèo dốc khó khăn, những chiến sĩ quân hàm xanh Đồn Biên phòng Bát Mọt đã mang tình cảm đặc biệt tới bà con cụm bản Phôn Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn.

Để thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã tham mưu tổ chức kết nghĩa các bản của ta với các cụm bản Phôn Xay và Ca Son. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Bát Mọt tuyên truyền, giúp đỡ Nhân dân các bản giáp biên của bạn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thống nhất các hoạt động tại cửa khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai bên biên giới giao lưu, trao đổi hàng hóa, phục vụ tốt chính sách phát triển kinh tế đối ngoại, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào.

Tỉnh Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới đất liền. Địa bàn biên giới gồm 18 xã biên giới, chủ yếu có 6 dân tộc sinh sống, gồm: Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú, Kinh. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Thời gian qua, thực hiện chủ trương công tác thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền cho mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn biên giới hiểu rõ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; duy trì thực hiện hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại bên phòng, ngoại giao Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, qua đó giúp đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu đúng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Để hướng tới mục tiêu vun đắp tình đoàn kết, chung tay bảo vệ tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên, chủ động gặp gỡ, trao đổi tình hình, duy trì nghiêm chế độ giao ban, tuần tra song phương định kỳ với các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn; xây dựng tình cảm gắn bó mật thiết cũng như tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian qua, các đồn biên phòng đã phối hợp với các đại đội bảo vệ biên giới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tuần tra song phương 79 lần với 1.896 cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo vệ nguyên trạng đường biên, mốc giới. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn đạt kết quả cao.

Nhân dịp tết và các ngày lễ trong năm, BĐBP tỉnh Thanh Hóa sang thăm, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền của bạn; hỗ trợ vật chất cho Đại đội 214, 215 và 216 để giúp bạn xây dựng, củng cố lại doanh trại phục vụ sinh hoạt, công tác. Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn đã tặng quà BĐBP Thanh Hóa nhân dịp các ngày lễ tết. 4 đại đội biên phòng tỉnh Hủa Phăn và 7 đồn biên phòng của tỉnh Thanh Hóa và 17 cặp bản hai bên biên giới đã duy trì tốt hoạt động kết nghĩa... Cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng cũng tích cực phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tham gia củng cố cơ sở chính trị tại các cụm bản; phát huy vai trò quân y các đồn, trạm và các cơ sở y tế địa phương khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho cán bộ, Nhân dân biên giới; xây dựng nhà hữu nghị, phòng học, nhà văn hóa cho người dân và các bản của Lào. Các đồn biên phòng cũng nhận đỡ đầu cho học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn đến trường...

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Để triển khai thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường phối hợp tuần tra song phương, phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về biên giới quốc gia. Tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, Nhân dân hai bên biên giới tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm thân hai bên biên giới nhân các dịp lễ tết, qua đó thắt chặt tình cảm đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào".

Bài và ảnh: Hoàng Lan