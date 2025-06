Thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng có chiều sâu, vững chắc

Với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng đảm bảo toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân hai nước Việt Nam - Lào, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, cùng hợp tác và phát triển.

Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự, quốc phòng năm 2025.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Từ đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn về tầm quan trọng của nhiệm vụ đối ngoại, đối ngoại quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua kênh đối ngoại đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nội dung chỉ thị, chỉ đạo hợp tác về quân sự, quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào; kế hoạch hợp tác với Lào của Quân khu 4; biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh và Bộ CHQS hai tỉnh đã ký kết. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường giao lưu Nhân dân giữa hai tỉnh và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa quân đội và Nhân dân hai nước, hai tỉnh; giữ vững hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển bền vững ở khu vực biên giới. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Đội Quy tập của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn trong chiến tranh. Mùa khô 2023-2024 đã quy tập được 16 mộ hài cốt (đạt tỷ lệ 106,66% chỉ tiêu kế hoạch đề ra); mùa khô 2024-2025 quy tập được 21 mộ hài cốt (đạt tỷ lệ 130% chỉ tiêu kế hoạch đề ra).

Cũng trong khuôn khổ chương trình giao lưu quốc phòng, lực lượng vũ trang hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với quân y Quân đội Nhân dân Lào tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân khu vực biên giới thuộc bản Đơi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Tham gia đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí có hơn 30 y, bác sĩ có trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm đến từ các đơn vị: Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Trung ương 71, lực lượng quân y Quân đội Nhân dân Lào, nhân viên y tế của 2 địa phương khu vực biên giới, cùng với các trang thiết bị y tế hiện đại như: máy siêu âm, điện tim, nội soi... đã được huy động đến để khám bệnh cho Nhân dân.

Mới đây, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tổ chức hội đàm, ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025. Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của hai tỉnh.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Công tác đối ngoại quốc phòng được thực hiện theo phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”. Với tinh thần đoàn kết trong sáng, những năm qua công tác đối ngoại quốc phòng với Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn được triển khai thường xuyên, hiệu quả. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn trên 200 tỷ đồng xây dựng các công trình. Tổ chức tập huấn cán bộ giúp nước bạn một số nội dung về quân sự, quốc phòng, khám, chữa bệnh, tuần tra bảo vệ biên giới... qua đó, tạo sự gắn bó đoàn kết, keo sơn giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn".

Để tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh sẽ tăng cường quán triệt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội hai nước Việt Nam - Lào. Tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin về tình hình quốc phòng - an ninh mà hai bên quan tâm. Tập trung đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, sửa chữa vũ khí trang bị, phối hợp khám, chữa bệnh, khảo sát và giúp Nhân dân nước bạn phát triển kinh tế... góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới; tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở nền tảng là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt được xây dựng trong nhiều năm qua, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng có chiều sâu và vững chắc.

Bài và ảnh: Hoàng Lan