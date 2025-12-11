Tuần tra song phương trên cung đường biên giới hữu nghị

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, nơi những cột mốc biên cương sừng sững giữa nắng táp mưa sa, những bước chân tuần tra song phương của BĐBP Thanh Hóa và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn không chỉ để giữ vững đường biên, mốc giới, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc, hai lực lượng, hướng tới mục tiêu chung là biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đồn Biên phòng Trung Lý và Đại đội Biên phòng 215 (Lào) tổ chức tuần tra song phương biên giới chung.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Trung Lý luôn hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, quản lý, bảo vệ 4 mốc quốc giới (mốc 313 đến 316) và đoạn biên giới dài 7,776km thuộc xã Trung Lý. Phía ngoại biên đối diện là bản Na Hàm, cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn. Đường biên, mốc quốc giới được bảo vệ vững chắc, an ninh biên giới được bảo đảm, không phát hiện có các hoạt động xâm canh, xâm cư, vượt biên, xâm nhập trái phép qua biên giới.

Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trung Lý, cho biết: "Thực hiện kế hoạch tuần tra bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Đại đội Biên phòng 215, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiến hành đợt tuần tra song phương đoạn biên giới chung. Mặc dù phải vượt núi băng rừng, trong điều kiện địa hình phức tạp, hiểm trở, thời tiết có mưa rải rác, lực lượng tuần tra hai bên vẫn phối hợp chặt chẽ, kiểm tra toàn bộ hệ thống đường biên, cột mốc trên đoạn biên giới được phân công quản lý. Lực lượng tuần tra đã tiến hành tuần tra, kiểm tra tại các đường mòn qua lại biên giới, phát quang đường biên, kiểm tra dấu hiệu cột mốc, đồng thời thực hiện các nghi thức, thủ tục theo quy định trong tuần tra song phương như: chào cột mốc, kiểm tra và vệ sinh, phát quang cột mốc...".

Cũng trong đợt tuần tra, Đồn Biên phòng Trung Lý và Đại đội Biên phòng 215 đã tổ chức trao đổi thông tin, tình hình, thống nhất nội dung các hoạt động kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, vi phạm pháp luật.

Để hướng tới mục tiêu vun đắp tình đoàn kết, chung tay bảo vệ tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên, chủ động gặp gỡ, trao đổi tình hình, duy trì nghiêm chế độ giao ban, tuần tra song phương định kỳ với các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn; xây dựng tình cảm gắn bó mật thiết cũng như tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Các đồn biên phòng đã phối hợp với các đại đội bảo vệ biên giới của Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn tuần tra song phương 79 lần với 1.896 cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo vệ nguyên trạng đường biên, mốc giới. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 cán bộ Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đạt kết quả cao.

Mỗi đồn biên phòng đều có chương trình phối hợp thường xuyên với các đơn vị bảo vệ biên giới, như duy trì hội đàm định kỳ, giao ban, giao lưu thể thao, văn hóa. Những hoạt động ấy tạo nên mối quan hệ gắn bó giữa những người cùng chung nhiệm vụ giữ vững biên cương. Nhờ sự phối hợp hiệu quả, nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới luôn ổn định, người dân hai bên yên tâm sinh sống, canh tác và buôn bán. Mọi vấn đề phát sinh được xử lý ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Chính quyền và Nhân dân hai bên ngày càng ý thức hơn trong việc chấp hành quy chế biên giới, cùng xây dựng vùng biên hòa bình, phát triển bền vững.

Trên tuyến biên giới, tình hữu nghị giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới không chỉ được thể hiện qua những buổi tuần tra hay hội đàm, mà còn được vun đắp bằng nghĩa tình. Nhiều năm qua, các đồn biên phòng thường xuyên duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn phía Lào. Giữa vùng biên còn nhiều gian khó, sự gắn bó ấy càng trở nên thiêng liêng. Nhân dịp tết và các ngày lễ trong năm, BĐBP tỉnh Thanh Hóa sang thăm, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền của bạn; hỗ trợ vật chất cho Đại đội 214, 215 và 216 để giúp bạn xây dựng, củng cố lại doanh trại phục vụ sinh hoạt, công tác. 4 đại đội biên phòng tỉnh Hủa Phăn và 7 đồn biên phòng của tỉnh Thanh Hóa và 17 cặp bản hai bên biên giới đã duy trì tốt hoạt động kết nghĩa...

Những buổi tuần tra không chỉ là công việc thường nhật, mà là minh chứng sinh động của tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc cùng chung đường biên giới, chung khát vọng hòa bình.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa