Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư

Trong chiến lược nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ung thư, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Y tế Parkway (Singapore). Thỏa thuận mở ra cơ hội tiếp nhận tri thức y học hiện đại, tăng cường hội chẩn các ca bệnh khó và thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị cho người bệnh.

Một buổi hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa giữa Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa với Tập đoàn Y tế Parkway.

Ngay sau lễ ký kết, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức buổi hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa đầu tiên với chủ đề: ung thư huyết học - Lympho, Lympho Non-Hodgkin; bệnh bạch cầu và bệnh lý tủy. Tại đây, TS. Lee Yun Shan - chuyên gia về ung thư huyết học của Tập đoàn Y tế Parkway đã đưa ra nhiều phân tích chuyên sâu và khuyến nghị điều trị phù hợp với tình trạng bệnh, giúp đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa tiếp cận các phác đồ tiên tiến và cập nhật xu hướng điều trị mới trong ung thư huyết học.

Buổi hội chẩn được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc chuyển giao tri thức, tạo cơ hội để bác sĩ trao đổi chuyên môn trực tiếp với các chuyên gia quốc tế, nâng cao năng lực chẩn đoán - điều trị - quản lý bệnh nhân ung thư phức tạp, đặc biệt là nhóm bệnh lý huyết học ác tính.

Theo nội dung hợp tác, mới đây Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Y tế Parkway tiếp tục tổ chức hội chẩn từ xa với chủ đề: Một khối u không xác định ở vùng cổ. Ca bệnh được đưa ra thảo luận là bệnh nhân N.N.H. (72 tuổi), được chẩn đoán u thực quản cổ nghi ung thư biểu mô vảy di căn. Bệnh nhân vào viện với biểu hiện nuốt vướng, nuốt nghẹn tăng dần trong 2 tháng; cận lâm sàng phát hiện khối giảm âm vùng cổ phải 39x27mm xâm lấn thùy giáp, và kết quả chọc hút tế bào (FNAC) xác định ung thư biểu mô vảy di căn. Đây là trường hợp lâm sàng phức tạp, yêu cầu hội chẩn chuyên sâu để xác định hướng điều trị tối ưu.

Tại buổi hội chẩn, các bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi sôi nổi với chuyên gia Singapore về phương pháp sinh thiết phù hợp, chỉ định cận lâm sàng bổ sung, tiêu chí đánh giá khả năng phẫu thuật triệt căn và lựa chọn phác đồ điều trị khi bệnh nhân không còn khả năng phẫu thuật... Những buổi hội chẩn như vậy giúp người bệnh trong tỉnh có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, tiếp cận ý kiến của chuyên gia hàng đầu thế giới mà không phải ra nước ngoài.

Từ những ngày đầu thành lập, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã đặc biệt chú trọng phát triển chuyên môn và dịch vụ kỹ thuật. Hằng năm, bệnh viện cử hàng trăm cán bộ đi đào tạo tại các bệnh viện tuyến Trung ương như: Bạch Mai, 108, Bệnh viện K..., với nhiều hình thức đào tạo ngắn hạn, dài hạn, cầm tay chỉ việc. Mỗi năm bệnh viện triển khai hàng trăm kỹ thuật mới, trong đó có nhiều kỹ thuật chuyên sâu, điều ít bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện được.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Y tế Parkway Singapore đã phát triển mối quan hệ hợp tác từ hơn một năm nay. Sau quá trình khảo sát đánh giá năng lực, hai bên đi đến thống nhất nhiều nội dung hợp tác toàn diện, bao gồm: phối hợp xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình đào tạo, cấp học bổng và thực tập dành cho bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ quản lý nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản trị bệnh viện. Ngoài ra, trong việc giảng dạy lâm sàng, trao đổi chuyên gia, hai bên sẽ phối hợp thực hiện đào tạo lâm sàng, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức hội thảo và lớp học nâng cao ngắn hạn và dài hạn. Trong phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý, tham gia các chương trình đào tạo liên kết, hội thảo chuyên đề, học tập thực tế trong và ngoài nước. Trong chuyển giao chuyên môn, dịch vụ kỹ thuật, bệnh viện sẽ hợp tác cùng Tập đoàn Parkway trong thử nghiệm, ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo trong y tế và cải tiến quy trình, cơ sở hạ tầng chuyên môn. Đồng thời chia sẻ các phương pháp quản lý hiệu quả, quy trình vận hành và đánh giá hiệu suất bệnh viện; chuyển giao kỹ thuật qua telemedicine: Thực hiện tư vấn từ xa, hội chẩn, trình bày ca bệnh và quan sát phẫu thuật thực tế.

Trong công tác quản lý y tế, hai bên thống nhất cùng nhau phối hợp trong cải tiến chất lượng và quản lý bệnh viện; xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp; phối hợp điều trị bệnh nhân giữa hai bên; chuyển viện sang Singapore và quản lý bệnh nhân sau điều trị...

TS.BSCKII Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh, sự hợp tác với Tập đoàn Y tế Parkway sẽ mở ra cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, giúp bác sĩ trong tỉnh nhanh chóng cập nhật kiến thức quốc tế, đồng thời mang đến cho người dân những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Bài và ảnh: Tô Hà